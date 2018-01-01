伊卡尔迪为库利巴利辩护：种族歧视必须停止

阿根廷人表达了他对这名后卫在那不勒斯战败期间被某些国际米兰球迷辱骂的厌恶。

在周三意甲联赛的比赛中，那不勒斯的中后卫遭到了种族歧视人士的攻击，国际米兰队长伊卡尔迪站出来为库利巴利进行辩护。

库利巴利在圣西罗的比赛中因为讽刺裁判的判罚而得到了第二张黄牌从而升级成红牌离场他，而那不勒斯则只剩下了10人应战。

替补上场的马丁内斯随后给国米带来了一场1:0的胜利，这一结果意味着那不勒斯没能抓住尤文图斯罕见的失分机会缩小积分差距。

赛后，那不勒斯主帅安切洛蒂指责国米的忠实球迷们冲着这名后卫大唱含有“猴子字眼”歌曲和其他种族歧视的口号。

库利巴利还提到了星期三晚些时候在圣西罗遭受的歧视。

赛后，库利巴利在推特上写道:“我对失利感到失望，但最遗憾的是我离开我的兄弟们。”

“但我为自己的肤色感到骄傲。身为法国人，塞内加尔人，那不勒斯人，我感到骄傲。”

伊卡尔迪也站出来支持他的对手，同时表达了对这些事件的厌恶。

“我对昨天在圣西罗发生的事情感到失望。”阿根廷人在Instagram上说，并附上了一张他搂着库里巴利的照片。

“让我们停止种族主义和歧视。”

与此同时，意大利足球当局迅速采取行动，惩罚国际米兰球迷的行为。

目前在意甲排名第三的蓝黑军团将被迫在接下来的两场主场比赛中进行闭门比赛；第三场对阵桑普多利亚时，声名狼藉的北看台将继续关闭。