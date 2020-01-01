伊加洛：我从曼联传奇约克与科尔身上学到了很多

这位前尼日利亚国脚透露他研究了红魔传奇前锋的动作，以提高自己。

伊加洛透露，他在比赛中的优秀发挥，是建立在曼联球星安迪·科尔和德怀特·约克的基础上的。

这位尼日利亚国脚在今年一月以租借的形式从中超豪门上海申花加盟了曼联，他的到来在一定程度上立竿见影地解决了红魔的进攻问题。

目前，他已经为索尔斯克亚的球队打进了四个球，其中包括对阵林茨的神奇进球，这被认为是红魔3月份的最佳进球。

其他球队

以依靠身体著称的伊加洛表示，他曾研究过前英格兰队和特立尼达和多巴哥队的球员，以提升自己。

“是的，我想说，作为一个前锋，我看了很多安迪·科尔和德怀特·约克的比赛视频。”他告诉俱乐部官网。

“他们是伟大的前锋，进了很多球。所以我会观察他们的动作，他们踢球的方式，他们为自己创造空间的方式，观察他们在后卫身后如此处理传中的方式。”

“我学习了所有这些，这对我的足球生涯帮助很大。”

在他的记忆中，这两人有着特殊的地位，此外他的偶像还有杰杰·奥科查和两届非洲年度球员恩万科沃·卡努。

“嗯，我有很多足球偶像。”他继续说到。

“在我刚成为曼联球迷时，约克和科尔是我心目中的偶像。”

“还有一些尼日利亚球员，比如杰杰·奥科查和恩万科沃·卡努。他们都是伟大的球员，他们是我成长过程中的偶像，我能在电视上看到他们的比赛。”

“我很荣幸能在曼联踢球，像德怀特·约克和安迪·科尔这样伟大的球员都曾在这里踢球。”