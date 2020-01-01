任君选择 克洛普可以执教拜仁德国队等所有队

据这位带领希腊夺得欧洲杯冠军的教练说，这位利物浦主帅是一位“独一无二”的教练，整个世界都在他的脚下。

传奇教练奥托·雷哈格尔赞扬了利物浦主帅尤尔根·克洛普，称他是“独一无二的”，有能力管理世界上任何一支球队。

这位81岁的老帅有着丰富的足球经验，他曾执教过德国纪录的832场德甲联赛，还带领希腊在2004年葡萄牙欧洲杯上取得了令人难以置信的成功。

其他球队

与此同时，克洛普也在足球界的名人堂中竖立了自己的位置，他曾在2019年见证了利物浦在半决赛第二回合戏剧性地战胜巴塞罗那后赢得了欧冠决赛的胜利。

这位前美因茨和多特蒙德的主帅延续了这一趋势，带领安菲尔德俱乐部接近他们的第一个联赛冠军时代。

雷哈格尔对他的同胞所取得的成就充满钦佩，他说，他现在的地位可以让他的职业生涯朝着任何他想要的方向发展。

“克洛普的职业生涯是独一无二的，简直太棒了，”他告诉《图片报》。“我担心他甚至不会输掉一场足球比赛！”

“他可以激励他的球员——利物浦有很多钱。但是他也对他签下的球员做出了正确的选择。”

“我不能说他的职业生涯会在哪里结束。他还年轻，还会成长的。英超冠军现在对他很重要。他在以后可以做任何事情。”

“他可以成为国家队教练，拜仁的教练——任何他想要的。所有的大门都会向他敞开。”

雷哈格尔说，成为一名好教练的秘诀是知道如何组建一支球队，并有机会把它们组合在一起。

“我不能在教练席上进球，克洛普也不能，”他说，“但如果你有绝对的发言权，你可以让你的球队团结起来。克洛普在利物浦有绝对的发言权。他知道如何加强自己的团队。”

周一在安菲尔德面对西汉姆时，利物浦离英超冠军只差四场胜利。这场胜利将也将重新确立对第二名曼城22分的优势。