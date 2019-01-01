任劳任怨好队长 拉拉纳：亨德森踢中卫棒极了
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亚当·拉拉纳透露，在利物浦对阵蒙特雷的俱乐部世界杯半决赛中，队长乔丹·亨德森在中后卫位置上的出色表现给他留下了深刻的印象。
在卡塔尔的比赛中，红军缺少防守选择，马蒂普和洛夫伦受伤，而范戴克生病了，只留下戈麦斯作为一个天然的中后卫。
此前，巴西防守型中场法比尼奥曾被主教练克洛普任命为后防替补，但他也因伤缺阵。
结果，中场大将亨德森被迫作为后卫上场，帮助球队以2-1战胜了墨西哥对手。
“我们有亨德森担任中卫，我认为他很出色。”拉拉纳对《卫报》说：“这是我们性格和心态的一部分，也是为什么我们不断地制造出最后时刻的制胜球。就这么简单。”
然而，亨德森赞扬了他身边的球员，他们指导他度过了他作为中后卫的第一场职业比赛，并重申了他对球队的承诺，他坚持说如果范戴克仍然不能上场，他将在俱乐部世界杯决赛对阵弗拉门戈的比赛中再次这样做。
“那就不一样了。”亨德森开玩笑说：“我身边有很多优秀的球员，他们帮助了我。这和我所习惯的一切都不一样。我踢过边后卫，但我从来没踢过中后卫。”
“我只是尽我最大的努力为球队效力，谢天谢地我们赢了。我不知道周六维吉尔（范戴克）会怎么样。但愿他会没事。当然，如果主帅需要我再去踢一次中卫，我会去的。任何事情都可以帮助球队。”
“我们想进入决赛，我们想赢。我们已经完成了进入决赛的第一步，现在我们想要赢得它。这就是这支球队的心态。”
利物浦从未赢得过世俱杯，如果能在周六击败巴西对手，他们将成为继2008年曼联之后第一支赢得世俱杯的英格兰球队。