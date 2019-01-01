任劳任怨好队长 拉拉纳：亨德森踢中卫棒极了

红军中场称赞他的队长在球队需要他的时候转换了一个不熟悉的防守角色。

亚当·拉拉纳透露，在利物浦对阵蒙特雷的俱乐部世界杯半决赛中，队长乔丹·亨德森在中后卫位置上的出色表现给他留下了深刻的印象。

在卡塔尔的比赛中，红军缺少防守选择，马蒂普和洛夫伦受伤，而范戴克生病了，只留下戈麦斯作为一个天然的中后卫。

此前，巴西防守型中场法比尼奥曾被主教练克洛普任命为后防替补，但他也因伤缺阵。

结果，中场大将亨德森被迫作为后卫上场，帮助球队以2-1战胜了墨西哥对手。

“我们有亨德森担任中卫，我认为他很出色。”拉拉纳对《卫报》说：“这是我们性格和心态的一部分，也是为什么我们不断地制造出最后时刻的制胜球。就这么简单。”

然而，亨德森赞扬了他身边的球员，他们指导他度过了他作为中后卫的第一场职业比赛，并重申了他对球队的承诺，他坚持说如果范戴克仍然不能上场，他将在俱乐部世界杯决赛对阵弗拉门戈的比赛中再次这样做。

“那就不一样了。”亨德森开玩笑说：“我身边有很多优秀的球员，他们帮助了我。这和我所习惯的一切都不一样。我踢过边后卫，但我从来没踢过中后卫。”

“我只是尽我最大的努力为球队效力，谢天谢地我们赢了。我不知道周六维吉尔（范戴克）会怎么样。但愿他会没事。当然，如果主帅需要我再去踢一次中卫，我会去的。任何事情都可以帮助球队。”

“我们想进入决赛，我们想赢。我们已经完成了进入决赛的第一步，现在我们想要赢得它。这就是这支球队的心态。”

利物浦从未赢得过世俱杯，如果能在周六击败巴西对手，他们将成为继2008年曼联之后第一支赢得世俱杯的英格兰球队。