仰慕之情 坎塞洛：瓜帅是我加盟曼城的关键因素

这位葡萄牙后卫迫不及待地想要和这位杰出的主教练一起工作，他渴望与现任这个位置上的球员竞争。

乔·坎塞洛表示瓜迪奥拉是他决定加盟曼城的关键因素，他已经准备好和凯尔·沃克争夺右后卫的位置。

周三，葡萄牙国脚坎塞洛完成了他2800万欧元(258英镑/ 3140万美元)的英超冠军转会，而达尼洛作为交易的一部分转会到了尤文图斯。

瓜迪奥拉已经把他在伊蒂哈德球场使用后卫作为他战术的一个组成部分，而坎塞洛也很高兴能和他将在多个赛季中代表的第四家俱乐部一起工作。

“很明显，瓜迪奥拉是我加盟曼城的一个重要原因。自从他加盟巴塞罗那以来，我一直钦佩他和他的球队踢球的方式。”他在新闻发布会上说。

“曼城上个赛季赢得了过去两个英超联赛和所有的国内奖杯，这不是偶然的。”

“我喜欢他的风格，他的角色——他非常注重细节。这就是我今天来这里的原因。”

包括达尼洛的估价在内，曼城对坎塞洛的交易总计约6000万欧元，但如此高昂的价格对这位25岁的球员来说并不算沉重。

他的到来对沃克的首发位置发出了挑战，这位英格兰国脚在6月份签下了一份5年的新合同，并在周日社区盾战胜利物浦的比赛中以一记漂亮的门球解围成为主角。

“这对于一个右后卫来说是一个很高的价格，但是这个责任对我来说是有好处的，因为这将推动我成为一个更好的球员，比我刚加入时更成熟，成为一个更好的球员。”他说。

“我知道凯尔是最好的后卫之一。但我总是喜欢挑战，把自己带到极限。”

“我要和他竞争，争取我的位置。这将取决于教练的选择，但我保证我会努力工作，尽我所能去竞争。

“作为一名球员，我喜欢新的挑战；我知道在这里会有竞争。沃克是一个伟大的球员，但你拥有的竞争越多，你就会成为一个更好的球员。”

“我有一个梦想，在我的位置上做到最好，而唯一的方法就是挑战自己。只有和最好的球员一起踢球，你才能做到这一点。”

他的国家队队友、前本菲卡青训的队友贝尔纳多席尔瓦(Bernardo Silva)现在也将与他在曼彻斯特重聚。

坎塞洛补充说:“我以前和贝尔纳多·席尔瓦谈过几次，他说这是一个很棒的地方。”

“贝尔纳多是一个伟大的球员。我们关系很好。对我来说，他是世界上最好的球员之一。和他一起踢球真的很高兴。”

“曼城的踢球风格非常好。我觉得这里是我发展的理想之地。”