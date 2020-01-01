仰慕之情溢于言表 小克鲁伊维特：C罗是我的偶像

这位罗马边锋将五次金球奖得主描述为他在现代足球中的榜样。

罗马新星贾斯汀·克鲁伊维特将克里斯蒂亚诺·罗纳尔多称为自己的“偶像”。

克鲁伊维特在2018年从阿贾克斯转会到罗马，他在克鲁伊夫竞技场时就开始崭露头角。

这位20岁的球员在罗马的第一个完整的赛季中为罗马出场了35次，在2019-2020赛季开始时，他继续在罗马发挥着关键的作用。

其他球队

这名荷兰人在12月初的时候受伤了，但是他在1月底回到了丰塞卡的阵容中。

克鲁伊维特本赛季为罗马踢了15场意甲比赛，进了3个球，他希望能帮助球队在5月份重返欧洲冠军联赛。

他的父亲是传奇的荷兰前锋帕特里克·克鲁伊维特，他一直将父亲视为灵感的源泉。

克鲁伊维特也很崇拜克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，后者在尤文图斯踢球的时候，在场上和场下都为他的同行树立了榜样。

“无论在场上还是场下，我的偶像都是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。”克鲁伊维特告诉DAZN：“我从小就很崇拜他，现在还很喜欢他，但我还没有和他合过影。”

这位边锋补充了他在罗马的处子秀，并且在到达意大利后不得不调整他的踢球风格：“我喜欢盘带和过掉四五名球员，但是现在已经不那么容易了。我并不总是成功，但这是我成功的想法。”

“在对都灵的第一场比赛中，我将永远不会忘记我在罗马的处子秀，我助攻了哲科，这是我的梦想。能在一家新俱乐部里立即做出决定性贡献真是太好了。”

克鲁伊维特在过去的几年里一直在努力提高自己的防守水平，现在他渴望追随父亲的脚步，赢得欧冠冠军。

“当我来到罗马的时候，我的防守状态很糟糕，在意大利，如果你不为别人踢球，你就不会上场。”他说：“我很关注这个问题，那个阶段我遇到了很多问题。当你有球和无球的时候，你都要证明你能做到。”

“爸爸在欧冠决赛中进球并赢下比赛，我希望他们在我赢的时候也能拍下同样的照片。穿哪件球衣？我希望我能穿着罗马的球衣，但我无法预测未来。一切历史有待书写。”