以父之名 哈兰德目标超越父亲：他一直是我的榜样

这位挪威球星渴望开创一个比他父亲更好的职业生涯。

多特蒙德球星埃尔林·哈兰德决心要比他的父亲阿尔夫-英格·哈兰德做得更好，后者曾在近20年前效力于利兹联和曼城。

19岁的哈兰德在周二对阵巴黎圣日耳曼的比赛中打进了决定性的两球，成为第二个在青少年时期就打进10个或以上欧冠进球的球员。

在一月份的多特蒙德的处子秀之后，这名少年前锋已经在他为新俱乐部出场的前七场比赛中打进了11球。

其他球队

哈兰德看起来在比赛中有一个光明的未来，他一直坚定地把目光放在复制他父亲能够创造的事业上。

“我父亲一直是我的榜样。我总是对自己说我想成为一名高水平的职业足球运动员，这是我一生都在说的话。”

“努力超越他也是一个目标，他为挪威出场过34次，我想他在英超联赛中有超过200场的比赛，所以我还是差了点。”

前利物浦主帅索内斯在看到哈兰德在梅开二度后表示，这位挪威球星的球技已经远远超过了他父亲。

哈兰德在多特蒙德起步顺利，并对他的新队友们的平稳过渡表示了敬意。

“我在这里已经一个月了，但是当我的队友们都很优秀的时候，你知道，有时候创造机会和他们一起踢球变得很容易，因为他们真的很好。”他说。

“我和杰登（桑乔）、马科（罗伊斯）、托尔冈（阿扎尔）一起踢球的第一秒，事情就很直接，世界级的球员就是这样。”

多特蒙德此前曾表示，哈兰德决定加盟多特蒙德而非曼联背后的一个关键因素是他们热情球迷的视频剪辑。

现在在俱乐部的忠实球迷面前踢球，哈兰德承认这次的接待超出了他最疯狂的期望。

“当我第一次走出去的时候，当然是在板凳上，我听到了黄墙和整个球场的歌声，太棒了。”他说。

“在8万人面前踢球就像一场梦。这是另一个层次……”