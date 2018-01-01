以曼城翻车为鉴 罗伯逊：2018年利物浦可什么都没有

经过一波连胜，克洛普的球队已经超越曼城坐稳了积分榜榜首位置，但红军后卫发出警告，真正夺冠还需要等到2019年。

安德鲁-罗伯逊希望利物浦能够延续2018年的火热状态，在新的一年将冠军奖杯带回安菲尔德。

在周六5-1大胜阿森纳的比赛后，红军目前已经与排名第二位的热刺拉开9分差距，热刺在稍早前的比赛中主场1-3负于升班马狼队。

当地时间1月3日，克洛普将率队前往伊蒂哈德与卫冕冠军曼城进行较量，这场比赛的胜负将在很大程度上影响利物浦的争冠成败。

尽管2018年5月，利物浦1-3不敌皇马无缘欧冠冠军，但罗伯逊知道，更为重要的是如何迈出新的一步。这位苏格兰后卫告诉利物浦官网：“在安菲尔德我们取得了可喜的成绩。”

“你可以把我们拥有的那个特别的欧冠夜晚也算进来。今年对于安菲尔德来说是很特别的一年，我相信球迷们很享受，我们亦是如此。”

“但现在我们讨论的是2019年，因为今年我们什么也没有拿到。”

“当然在5月的时候我们曾十分接近冠军，本赛季我们开局也表现得不错，但我们即将迈入2019年，希望这一年我们可以加冕一个冠军。”

曼城已经接连输给了水晶宫和莱斯特城，这也进一步帮助利物浦坐稳积分榜榜首位置。罗伯逊认为，蓝月亮翻车也将给包括利物浦在内的其他球队带来启示。

他继续说道：“我们拥有出色的球员阵容，教练组以及后勤队伍，这将有利于我们保持专注。”

“我们一定要脚踏实地。领先当然很好，但我们都知道英超的变化实在很容易。”

“谁能想到曼城在水晶宫和莱斯特身上一分没拿？这不是对他们不尊重，但每个人都知道曼城曾经多么难以企及，而现在差距已经拉开了。”

“我们不会愚蠢地认为这样的事情不会发生在我们身上。所以我们必须要尽全力应对每一场比赛。只要我们这样做了，我相信我们可以得到一些特别的成就。”