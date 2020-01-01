以小见大 从大卫·路易斯的处境来分析阿森纳的困境

这名枪手的后卫可能会在今年夏天免费离开——仅仅一年前，他以800万英镑的价格被阿森纳从切尔西签下。

从目前的情况来看，阿森纳可能会让大卫·路易斯在这个夏天自由转会离开酋长球场，不过这一切背后的逻辑其实并不难理解。

诚然，从切尔西加盟而来的巴西中卫本赛季表现低迷，在北伦敦效力的这段时间，31岁的他场均失误达到了1次，而防守数据则有了火箭般的滑落，这让他漫长而辉煌的职业生涯变得黯然失色。

不过如果你再往深处去思考，你可能还会发现一件事，阿森纳之所以不选择激活大卫·路易斯合同中的续约一年选项，这可能是一个处于财政方面的艰难决定，也不是阿森纳高层愿意看到的一幕。

其他球队

虽然这名巴西国脚在埃梅里手下的表现并不令人信服，但他在阿尔特塔和西班牙人手下的表现依旧比较过得去，他自己也曾表示自己对如今的生活很满意。

“米克尔做得非常棒。”大卫·路易斯在与阿迪达斯的讨论中告诉阿森纳传奇伊恩·赖特。“我很高兴当自己在33岁时，仍然能学习和进步，并且看到了足球的美丽之处。”

“每一天，他都在对球队做出调整，改变了很多，他的新哲学可以帮助我提高自己。”

“阿尔特塔试图让我们明白如何踢比赛，他给我们制订了一个计划，并带来了一种哲学，那就是每个人都必须为俱乐部着想。”

“我们的目标就是取得胜利，我想重新回到球场，我也想要帮助阿森纳重回欧冠赛场。”

这并不是一位想要离队的球员会说的话，尤其是当你看到大卫·路易斯已经在阿尔特塔执教的15场比赛中出场了14次，很明显，很明显，阿森纳的主教练很重视这位经验丰富的中后卫，他知道巴西人能为球队带来什么。

“大卫是在更衣室里赢得最多奖杯的球员，”阿尔特塔在接手阿森纳后不久表示。“我们必须以一种非常强大的方式使用它。我对他的表现非常非常满意。”

“到目前为止，他在我手下的表现非常出色。他在训练中的态度，他与队友沟通的方式，他对学习的渴望，都是一流的。我很喜欢他。”

阿森纳在一月份以租借的形式从弗拉门戈买来了巴勃罗·马里，而他们可能会在夏天将其永久签下，不过这并不意味着枪手就不需要大卫·路易斯了。很显然，他无法达成阿尔特塔要求这位33岁老将做到的一切。

阿尔特塔希望大卫·路易斯留下来，他仍然认为这位老将是阿森纳的关键一员。巴西人不仅能够利用自己宝贵的经验来指导即将正式加盟的19岁小将萨利巴，也能给球队提供必要的后防深度。

但尽管如此，从目前的情况来看，大卫·路易斯现在距离自由转会离开可能只有几周时间了。

如果阿森纳最终做出了这种决定，那么我们几乎可以肯定，这是我们第一次真正看到这家传统豪门在新型冠状病毒疫情影响下，困难到了何种地步。

如果整个202-21赛季都将以空场的形式进行，那么根据阿森纳球迷信托基金进行的详细分析，这家北伦敦俱乐部将面临高达1.44亿英镑的潜在损失，这意味着他们不得不在尽可能增加收入的情况下，全面削减球队的开支。

阿森纳的工资账单高达每年2.3亿英镑，即使球员们同意减薪12.5%，在未来12个月里，这仍将是一个巨大的支出，因为他们将完全或者部分失去比赛日、商业和转播收入的正常收入。

阿森纳在四月份的一份声明中表示:“新型冠状病毒疫情对我们收入来源的潜在影响给我们的运营模式带来了压力。”

“潜在的财政影响是巨大的，所以我们必须负责任，现在就开始采取行动，以最大限度地保护阿森纳在未来几个月免受可能发生的事情的影响。”

“很明显，这是我们近134年历史上最具挑战性的时期之一。”

在新型冠状病毒疫情爆发之前，大卫·路易斯给阿森纳带来的财政压力虽然不小，但并非不可接受，而现在，在这一突发事件的影响下，所有俱乐部都在想方设法地控制好自己的财务状况。

因此，除了大卫·路易斯，阿森纳也希望能够送走帕帕斯塔索普洛斯和穆斯塔菲，引进一些相对年轻具备潜力及升值空间的球员，不过这一愿望并不容易达成。

不过对于像帕帕斯塔索普洛斯和穆斯塔菲这样的球员来说，在如今的艰难时期，他们很难在阿森纳以外的俱乐部的俱乐部拿到如此高的年薪，这也意味着，他们更有可能在明夏以自由身离队，一方面这样能让他们拿到更高的签字费，而另一方面，届时各家俱乐部的财政方面将比本赛季要健康很多。

这就是为什么阿森纳可能不得不做出放弃大卫·路易斯这一艰难决定，不得不放弃激活其合同中的续约一年选项，让他在北伦敦再呆一年。

周薪12.5万英镑的大卫·路易斯是俱乐部收入最高的球员之一，他的处境代表了阿森纳今夏所面临的艰难挑战。