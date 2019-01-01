以人为本因材施教 范尼分享执教理念

这位传奇前锋目前执教埃因霍温U19，他的执教哲学有着独特的见解。

鲁德·范尼斯特鲁伊在埃因霍温、曼联和皇家马德里等俱乐部都取得了巨大的成功，他的职业生涯也取得了巨大的成功。现在，范尼希望能在不同的位置上留下自己的印记。

在与博比·罗布森爵士、亚历克斯·弗格森爵士、迪克·埃德沃卡特和法比奥·卡佩罗等管理大师共事后，这位前荷兰前锋在他的职业生涯中已经学会了一两招，他希望在担任埃因霍温19岁以下青年队主教练时将这些经验付诸实践。

范尼在2014年作为荷兰主教练希丁克的助手开始了他的执教生涯，之后在2016年以个人教练的身份加入埃因霍温，教授青训学院最优秀的前锋。

2018年，他接替马克·范博梅尔，执教埃因霍温19岁以下青年队。

虽然很多前球员已经直接进入了球队的最深处，但是范尼并不急于从青训学院升到一线队，他现在关注的是球员的发展而不是他自己的。

“我执教和训练的目的是帮助球员发展，分享我的经验，训练和指导他们到下一个水平。”这位曼联传奇人物告诉够力足球和Voetbalzone：“我喜欢这个过程，这就是为什么我要这么做。我经历了球员们在场上和场下的处境。我知道他们在问什么，这取决于我作为一个人的能力，作为一个教练，把球员带到我们想要的地方。这就是我喜欢这份工作的原因。我想我会从球员的角度来考虑。我并不是把我的观点强加给一群球员。很明显，我对如何踢球有自己的想法，但我想我要用我个人的球员、个性和足球素质来组建一支球队。我想把这些结合起来，为这群球员创造最好的条件。”

“所以从这个意义上说，我首先要分析我拥有什么，我将与什么一起工作，然后我要建立一支适合我的球队和一种风格的比赛。衡量成功的标准永远是球员。没有球员的意志，就没有任何东西。我必须跟随球员的脚步，去他想去的地方，以我认为他应该被引导的方式去引导他。我想这就是我的工作方式，也是我们俱乐部的工作方式。价值观很重要，教育也很重要。这不仅仅是让人们来到这里，把他们培养成足球运动员，不，我认为人性也同样重要。”

在他现在的位置已经有一年多了，范尼已经意识到最好的学习方法仍然是让自己走出去，体验一下当教练的感觉。

“这是非常具有挑战性的。”43岁的他补充说：“许多和我交谈过的前主帅和教练告诉我，我只需要从事一份教练工作，并体验一下。只有这样，我才会知道和感觉到这一切。我认为他们是对的。很明显，我做了所有我的教练认证，学到了很多东西，这很有帮助，但我认为，通过真正开始做这件事，在你工作的俱乐部里的个人、团队和工作人员的每个方面，你自己做出决定，是的，就是这样。”

当他的前任范博梅尔与前荷兰队教练、岳父范马尔维克关系密切时，范尼还得排队向他寻求建议。

这位传奇的前前锋总结道:“我从我所效力的教练身上学到了很多，我从训练课程中学到了一些东西，从他们的执教方式，他们的言谈举止，他们作为一个人的处事方式。”

“我很幸运能和最好的教练一起工作，他们有着不同的管理风格和比赛风格。能够给以前的教练和主帅打电话，通过我作为一名教练的经历来谈论事情，这很好。我没有像马克一样有熟人，但我确实喜欢打电话给我在海伦芬的教练Foppe de Haan。我大部分时间都在和他联系，能从他的经历中学习真是太棒了。”