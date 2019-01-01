令人窒息的操作 红魔枪手皆有意巴卡约科

据报道，曼联已经与切尔西联系，准备签下蒂莫埃·巴卡约科。

这位24岁的中场球员在上赛季被租借到AC米兰后回到了斯坦福桥，但是他并不被认为是新主帅兰帕德长期计划的一部分。

据RMC体育报道，巴卡约科现在已经成为索尔斯克亚的一个令人震惊的转会目标，因为红魔正在考虑如果博格巴离开的话中场的选择。

他们也面临着来自阿森纳的竞争，据说乌奈·埃梅里是这名中场的崇拜者，并考虑给他在英超的另一个机会。

2017年，巴卡约科以4000万英镑的价格从摩纳哥加盟切尔西，但在他的首个英超赛季中，他的低迷表现令人吃惊。

这导致他上赛季被租借出去，在意甲AC米兰经历了一段好坏参半的时光，也招致了球迷的大量批评。

然而，阿森纳和曼联似乎会考虑给他提供一个新机会，让他在英超重新开始自己的职业生涯，并证明自己的价值。

巴黎圣日耳曼俱乐部也在与巴卡约科的团队就一项潜在的转会事宜进行谈判，现巴黎体育主管莱昂纳多曾将他带到AC米兰。

巴卡约科上周重返切尔西训练，蓝军在兰帕德的带领下开始了他们的季前赛。他们目前正在爱尔兰进行季前热身赛，球员和教练之间的谈判将在下周他们返回时进行。但他似乎极不可能在西伦敦扮演一个角色，引发其他地方的兴趣。

据报道，由于AC米兰的兴趣，阿森纳可能在今夏失去中场球员卢卡斯·托雷拉。与此同时，曼联知道球星保罗·博格巴渴望离开去迎接新的挑战，而中场转会目标尤利·蒂勒曼斯已经永久加盟莱斯特城。