仗义执言 贝巴：皇马球迷还想从贝尔身上要什么

这位前英超射手谈到了他的前队友，他对后者在西班牙的待遇感到不满。

贝尔巴托夫认为他的前队友贝尔在皇家马德里并没有得到应有的传奇地位，他很乐意看到贝尔转会曼联。

齐达内在最近的一场欧冠比赛中将贝尔排除在大名单外，而且他在过去的这个夏天一直致力于送走贝尔。

齐达内解释说贝尔是受了伤，但西班牙的报道称他身体状况良好，这让人们对两人的关系产生了进一步的怀疑。

尽管贝尔曾四次代表皇马赢得欧冠冠军，并打入了可能是欧冠决赛历史上的最佳进球，但他依然受到伯纳乌的嘘声。

贝尔巴托夫认为马德里的球迷不知道他们在贝尔身上拥有了什么，他希望把贝尔带到他的前东家曼联。

“这是一个困难的情况，但他现在已经回来了，所以他们必须解决，达成一致。”贝尔巴托夫告诉够力足球：“他们一定是坐在一起解决的。他们都希望皇马踢得好。像贝尔这样的球员进了这么多球却仍然没有得到认可和尊重，这在我看来很奇怪。在马德里，他们甚至不时地对C·罗纳尔多发出嘘声。我会一边看一边想‘你**到底想要什么？！’别这样吧！”

“阿扎尔有问题，有点像曼联的博格巴。人们是这样想的。当你花费1亿英镑时，他们认为你可以从本方禁区带球到对方禁区，然后得分。这让球迷们产生了消极的想法。足球运动员也是人，当他们被这样对待时，他们会在比赛中看到负面的东西。如果他不能经常上场，他需要离开。如果皇马不想要他，我希望能在曼联看到他。这对他有好处。”