仗义执言 波耶特：皇马球迷怎么还黑贝尔？

威尔士人在西班牙期间赢得了四次欧冠冠军，但是有些球迷仍然热切期待他离队。

古斯·波耶特对皇家马德里球星加雷斯·贝尔的受到批评感到困惑，他坚持说他不能理解为什么一些人认为他为俱乐部所取得的成就是负面的。

尽管威尔士人多年来在皇马取得成功的过程中发挥了关键作用，但他在皇马球迷中的观点仍然存在分歧。事实上，贝尔帮助皇马赢得了四次欧冠冠军和一次西甲冠军，以及其他许多荣誉。

“我们谈论贝尔。有人说他整天打高尔夫球。我却说他在欧冠决赛和国王杯决赛中都有进球。我的意思是，有些人对他持负面看法，而我看到了他为皇马所做的一切。还是同样的一个贝尔。你怎么能批评贝尔为俱乐部所做的一切呢？不幸的是，我们生活在一个非常挑剔的社会。我去马德里看他们训练的时候和加雷斯在一起。他在马德里看上去很开心。”

“我知道最新的消息是他想在夏天离开马德里。我认为当包括齐达内在内的所有人都说他将在几个小时内离开的时候，他已经足够好了。他仍然坚持自己。他准备好了，他开始了这个赛季，向所有人证明他是加雷斯·贝尔。这（不去中国）是一个家庭决定。很多人批评奥斯卡或胡尔克在上海上港效力，因为他们太年轻了，但我们都不一样。我们不能对别人的生活和家庭未来发表意见。”

“人们说你得等到老了再去中国。为什么现在就去？但我们不知道未来几年中国会发生什么，也许足球会破产。有时候机会来了，你需要做出决定。有些人决定不去，很公平，以同样的方式，如果你去了，你也必须尊重这一点。加雷斯的决定是一个家庭的决定，因为他的家人和他一起在马德里。人们也不明白，当你的孩子像我的孩子一样大时，搬家是很容易的。我可以和我的妻子离开孩子去世界上任何一个国家。当你的孩子还在上学的时候，你会非常仔细地考虑你要去哪里。对我来说，从伦敦来到萨拉戈萨是个问题。想象一下去中国的一个小城市？如果是在上海，我会告诉加雷斯去。他会有国际学校。在做这些决定时，你需要考虑很多事情。”

波耶特也回顾了贝尔早年在托特纳姆热刺的经历，当时他是俱乐部的一名教练。

谈到威尔士国脚是如何坚定地想要打左后卫时，他说：“贝尔是一个好人，我认为他可以为他的成就感到骄傲。我在托特纳姆时和他一起工作。他是一个进攻性很强的左后卫，他总是只想踢左后卫的位置。我们要求他踢得靠前一点，但他说：‘不，我需要空间来跑动’。几年后，他成为了一名出色的前锋。胡安德（拉莫斯）尝试过，但（哈里）雷德克纳普将他推前。”