他说我就像一位说唱歌手 马内回忆与克洛普的初次会面

尤尔根·克洛普认为萨迪奥·马内就像一个说唱歌手，当这位攻击手被多特蒙德拒绝引进的时候。

利物浦球星萨迪奥·马内透露，尤尔根·克洛普说他“就像一位说唱歌手”，德国人曾在执教多特蒙德时放弃了签下这名攻击手的机会。

克洛普在2008年到2015年担任多特蒙德队教练期间没有选择签下马内，后来他承认这个决定是错误的。

马内觉得利物浦主帅犯了一个错误，他开玩笑说克洛普当时是怎么看他的。

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“他说我像个说唱歌手!”马内告诉《卫报》。

“但我认为我已经尽力了，所以我能说什么呢？这是生活的一部分——你永远不知道你在其他人心目中的样子。但我认为他肯定错了。”

“这对我来说也是一次经历。我知道在我们再次见面之前，我必须向他表现出更多东西。”

在利物浦，在克洛普的带领下，马内已经成长为世界上最好的攻击手之一。

马内赞扬了德国人对自己麾下球员的信任，并谈到了上赛季在欧冠半决赛中利物浦令人难以置信的逆转战胜巴塞罗那。

“他的特别之处在于他从不停止信任。”马内表示。

“在比赛前的会面中，他确信我们可以做到，尽管我们失去了世界上最好的两名球员——穆罕默德·萨拉赫和罗伯特·菲尔米诺。“”

“他让小伙子们竭尽全力，并试图减轻我们的压力。”

近期，马内的新纪录片《塞内加尔制造》成功发布，克洛普也在纪录片中证实了马内的这一说法。

德国教头表示：“我还记得我和萨迪奥的第一次相遇，那时候我还在多特蒙德。当时我们正在寻找一位新边锋，马内出现了，斜戴着棒球帽，看起来就像一位刚刚起步的Rap歌手。我当时就在想，我可没时间做这个，我需要的是一位可以从替补打起的好苗子。”

“我想说，我看人的眼光通常都很准，但这次显然我看走了眼，我错了。”

马内近期曾被媒体与皇马联系在一起，不过利物浦高层对这一传闻表示困惑，他们不会放走这位队内最佳球员，并计划延长其2023年才会到期的合同。