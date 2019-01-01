他比队史第一身价出色 基翁大赞枪手青训产品

18岁的萨卡成为了阿森纳过去十年中，年轻最小的在欧战取得进球的球员。

在客场3-0战胜法兰克福的欧联比赛中，萨卡打入了自己升入阿森纳成年队后的第一粒进球，并且贡献了两个助攻。

包括萨卡在内，接萨卡直塞帮助枪手首开记录的威洛克以及史密斯-罗维，都出自阿森纳青训。三名小将都在昨晚的比赛中有出色发挥。

在接受BT体育采访时，阿森纳传奇基翁对于这些未来之星赞不绝口，同时他还提到了今夏刚刚以队史第一身价加盟的新援尼古拉斯-佩佩。

基翁说道：“他们做了很多努力，希望帮助球队补充年轻球员，然后他们挖掘了萨卡。”

“你想想佩佩现在的表现，他们花了7200万英镑，但今晚这孩子（萨卡）比佩佩更出彩。”

“当萨卡拿到球，他表现得很镇定，把球送进了球门。这是一个漂亮的进球。想想吧他才18岁。”

“顺便说一句，威洛克也一样，他也收获了自己的进球，这对他来说是一个突破。他有一点运气的成分在里面，但这是100%完全由阿森纳青训产出的第一个进球。”

2008年10月，17岁的拉姆塞为枪手在面对费内巴切的比赛中打入进球。十年后，枪手终于又迎来了一位年轻果敢的射手在欧战赛场取得进球。

上赛季，埃梅里的球队在欧联决赛中不敌切尔西无缘捧杯。而新赛季，他们已经获得了欧联赛场的开门红。