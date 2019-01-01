他是萨里的菜 切尔西欲报价拉基蒂奇

据报道，切尔西准备向巴塞罗那中场伊万·拉基蒂奇开价，但要等到夏天。

据《体育》报道，蓝军切尔西正在密切关注诺坎普的情况，荷兰人弗兰基·德容将在夏天加盟巴塞罗那。

这名荷兰年轻球员的来到可能会让巴萨考虑出售拉基蒂奇，拉基蒂奇在去年夏天的世界杯中为克罗地亚发挥了至关重要的作用。

据报道，萨里渴望把这名30岁的球员带到斯坦福桥，尽管他可能很难吸引拉基蒂奇离开西班牙豪门。

拉基蒂奇最近回应了关于他在巴塞罗那未来的猜测，特别是在德容签约之后，德容被认为是他们在中场的长期选择。

但是他坚持说他在俱乐部很开心，并且不打算转会，这意味着切尔西可能会有一场艰苦的争夺，即使巴塞罗那愿意像报道的那样出售。

拉基蒂奇表示：“如果我在这里(在巴塞罗那)，那就参加比赛。如果有什么需要改变，我们会说的。我很有信心。我知道我能给予什么。我知道我是谁。”

“我想待在这里，如果我能重头开始，我想在这里待更久。我在这里真的很开心，每个人都知道，其他的就交给主席。我无话可说。”

“我30岁了，现在是我职业生涯中最美好的时刻。我想享受足球，享受巴萨。”

有传言称切尔西可能面临转会禁令，这可能会给他们带来更多的麻烦。

国际足联纪律委员会正在调查他们与100多名海外青年球员的交易，如果他们被发现违反规则，可能会对他们实施转会禁令。