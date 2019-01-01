他是拜仁冬窗唯一目标 关窗时分终难逃出斯坦福桥

尽管德甲巨人十分心仪蓝军小将，但两家俱乐部最终没能达成协议。

拜仁在这个冬窗始终与切尔西小将奥多伊紧密联系在一起。球员被认为因无法获得稳定的上场时间，离队意愿十分强烈。而拜仁也对奥多伊青眼有加，三次报价切尔西希望达成协议。

根据够力足球得到的消息，就在昨天上午，这位英格兰小将不顾主帅萨里的劝阻，仍迫切希望离开伦敦前往德国。

但截至转会窗关闭，双方仍未有进一步动作，奥多伊只能继续留在斯坦福桥。

拜仁主帅科瓦奇在转会截止日的新闻发布会上说道：“球队都不希望他们的球员离队，而我们本身也已经拥有了很强大的阵容。”

“里贝里和罗本已经恢复训练，所以我必须舍弃一两名球员，这也就是我们不在乎要不要再买进三四名或者更多球员的原因。”

拜仁主席鲁梅尼格也告诉记者：“即使没有奥多伊，我们也还有五个边翼，所以我们可以坚持到赛季结束。”

但鲁梅尼格同时承认，奥多伊本来就是南部之星这个冬窗唯一的引援目标。

他继续说道：“萨利哈米季奇唯一想买的人就是奥多伊。我必须要说他已经爱上这名球员以及他的才华了。其他（关于转会的故事）都是传闻。”

“我不否认切尔西很反感我们对于奥多伊的热情追求，但别忘了，你本来就应该给你渴望签下的年轻球员一个信号。”

周六，拜仁将客场与勒沃库森一战，卫冕冠军目前与领头羊多特仍有6分差距。