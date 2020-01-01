他怎么能给梅西下命令？巴萨助教粗鲁行为引发争议

被媒体成为新穆里尼奥的埃德尔·萨拉比亚近日成为了媒体的焦点，因为他在国家德比中的火爆举动应为引发了争议。

对于巴萨任命塞恩蒂，许多人都抱有疑问，他是否能管理好巴萨更衣室，毕竟那里大牌云集，球员也都有着自己的个性，毕竟他执教生涯的大部分时间都混迹于低级别球队或者联赛弱旅。目前巴萨内部，也有不少人都这位主帅和他的教练团队有所疑问，尤其是在他的助教萨拉比亚爆发后。

在上周末在伯纳乌球场进行的国家德比中，巴萨在下半场连丢两球并输掉了比赛，值得注意的是，当球队屡次错失机会后，身为助教的萨拉比亚在教练席上对多位球员进行了辱骂，这激怒了全队。不过，在萨拉比亚问题的处理上，巴萨显然存在着分歧，一些俱乐部巴萨高层人物和一大批球迷都支持这位塞蒂恩的助手。

埃德尔·萨拉比亚是毕尔巴鄂传奇球员马努·萨拉比亚的儿子，他从小就是一位毕尔巴鄂球迷，但深受那支巴萨梦之队的影响，那支球队方面当年曾完成了西甲冠军4连庄的壮举，还斩获了俱乐部历史上的第一座欧冠奖杯。

其他球队

在埃德尔8岁的时候，他的父亲马努曾和塞蒂恩一起在洛格罗内斯球场踢球，正是因为有了这样的关系，萨拉比亚才坐上了巴塞罗那的教练席。在执教拉斯帕尔马斯事，塞蒂恩就邀请他担任自己助教，而后两人一直在一起工作，先是在皇家贝蒂斯，现在又来到了诺坎普。

正如西班牙媒体本周所指出的那样，塞蒂恩和萨拉比亚那种好好警察与痞子搭档的关系。这位61岁的老教练当时在场边还算冷静，但39岁的萨拉比亚却陷入了狂热状态，他在场边的表现就好像他也是首发阵容中的一员。大脑发达的塞蒂恩喜欢象棋，而萨拉比亚是个骑行迷，这是一项适合他的运动强度的活动。

巴萨主帅们经常会聘用一些有影响力且严厉的助教。萨拉比亚有点像博比·罗布森爵士手下的穆里尼奥，或者是里杰卡尔德手下的亨克·滕卡特。萨拉比亚在自己的职业生涯中曾六次被裁判罚上看台，就连对手的球员也会吐槽和抱怨他，尽管这一切还没有在巴塞罗那发生。

巴伦西亚后卫何塞•加亚就曾表达过对他的不满，上赛季他曾与塞恩蒂执教的皇家贝蒂斯有过交手的经历：“他整场比赛都在对我大喊大叫，告诉我不要跳水，并试图把我从地上拽起来。这不是他第一次这样了，我当时向塞蒂恩投诉，你怎么能让你的助手做这些事情？”

然而，这一次，在他被发现在场边辱骂自家球队的球员后，有关他的争议升级了。

“这是狗屎，狗屎，狗屎，你他妈长传干什么？”他这样评价杰拉德·皮克的传球。

“他没有做任何他应该做的事情，该死的。”萨拉比亚抱怨尼尔森·塞梅多。

“又一次失位，阿图尔，你他妈一次球都抢不下来。你应该下地狱！”这位助教责怪自己的中场大将。

安东尼·格里兹曼、弗兰基·德容和塞尔吉奥·布斯克茨也被写进了他的“坏事记录本”，并被他辱骂。

“格里兹曼是世界冠军。埃德尔·萨拉比亚是谁，谁能告诉他他自己的责任是什么？”法国记者弗雷德·赫梅尔在Gol电视台上问道。另一段视频显示，萨拉比亚对着梅西大喊，试图引起梅西的注意。“梅西！梅西！”他在助理裁判年前，对这位六次金球奖得主，也许是足球历史上最好的球员粗鲁喊叫。

根据媒体的报道，巴萨球队对萨拉比亚的行为感到愤怒，实际上他并没有执教或者职业球员的历史，毕竟他是因为自己的父亲才能进去足球圈工作。

“看起来他比教练更有统治力，没有人了解他，因为他在职业层面没取得过任何成绩，这样一个人，怎么能给梅西下命令呢？”一位来自巴塞罗那的消息人士告诉ABC新闻。

塞蒂恩告诉萨拉比亚要冷静一点，巴萨主帅和助教在本周四向球员们表达了歉意。

“因为助教的应为，我已经向俱乐部和球员们道歉了。他的行为确实不妥，有些话本可以用另一种方式去表达，实际上，我们教练组也不赞同他这种表达方式。这是我们犯的错误，我们也应该避免。”

“这件事的确对我影响不小，我首先想到的是俱乐部的形象，我们不能给俱乐部抹黑。我们可以因为比赛计划不周、换人决定不当这样的原因而被外界批评，但我们不能因为这样的粗鲁行为而被外界抨击。有些时候，我们也要理解个人性格的差异，毕竟每个人都不同。埃德尔·萨拉维亚是个富有激情的孩子，但是他也要学会控制好自己的情绪。这件事，也给他好好地上了一课，他正在努力改进，他试图去弥补这一切。他是一个年轻的孩子，一个冲动的男孩，他有那么多的能量，对很多事情都很积极。但我们是代表的俱乐部，我们的行为必须成为典范。”

“我们谈过这件事，他也很担心。我们已经道歉了，最重要的是，我已经道歉了，因为说一千道一万，这终归是我的错误，我本应控制住这些事情。”

尽管塞蒂恩很自责，但萨拉比亚还是有他的支持者。据《每日体育报》的报道，有些巴萨球迷和高层认为他的粗鲁并不是一件坏事，尽管他们不喜欢这种事情被公开曝光。

根据El Periodico的报道，目前巴萨已经向西甲官方投诉了电视公司发布从唇语解读出的、附带字幕的视频。而Gol进行的一项民意调查显示，粉丝们支持助理教练塞蒂恩，76%的受访者表示萨拉比亚的反应“正常”。

目前巴萨在西甲联赛中落后死敌皇马1分，他们在伯纳乌球场的糟糕表现让很多巴萨球迷感到沮丧。

在巴萨，萨拉比亚主要负责球队的进攻和防守时的定位球，就像胡安·卡洛斯·恩祖在路易斯·恩里克的手下时的职责一样。由于巴塞罗那需要在西甲中追赶皇马且要终结自己在欧冠中的失利，他们比任何时候都需要团结一致。

塞恩蒂和萨拉比亚目前有一项最重要的工作要去完成，那就是说服巴塞罗那的球星们。