他并非C罗！名宿：阿扎尔需提高进球能力

卡马乔指出今夏加盟皇马超级巨星阿扎尔需提高进球能力，目前他并非一位和C罗类似的禁区杀手。

阿扎尔转会皇马可以说是截至目前这个夏天最重磅的转会，所有球迷都期待着这位前切尔西巨星在伯纳乌球场的首个赛季，不过前中国国家队主帅、皇马名宿卡马乔却在近日接受采访时对此发表了一些不同意见。

在这位前皇马主帅看来，尽管同样是一位超级巨星，但阿扎尔实际上与此前为皇马带来巨大成功的C罗不同，二人无法进行比较。

“在阿扎尔亮相仪式的那天，我在伯纳乌附近吃饭，有60000人前往观看，甚至造成了交通拥堵。随着近几笔签约的完成，皇马球迷们再次充满期待。皇马是这个世界上拥有特殊能力的俱乐部，他们总能在球迷和金钱中衍生出梦想。”

“尽管阿扎尔是一位超级巨星，不过并不需要从他身上去寻找C罗的影子，他不是和葡萄牙人一样的禁区杀手，而是一位通过自己的表现提升球队的球员，皇马需要帮助他去知道如何打入更多进球。 ​​​”

除此之外，他还指出了皇马想要在下赛季复苏并冲击冠军的关键，那就是必须恢复队内关键球员的状态：“除了超级巨星，皇马还需要让像克罗斯、莫德里奇等球员恢复状态，他们现在并不在两年前的水平线上。”

除了皇马，这位前西班牙国脚还谈到了国家队近期的主帅更迭问题。在他看来，莫雷诺接替恩里克顺理成章，配得上这个机会。