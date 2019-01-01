“他就快势不可挡了” 索帅：斯特林怎么夸都不够

三狮主帅对在与科索沃的比赛中表现优异的斯特林，丝毫不吝惜他的赞美之词。

在当地时间昨天晚间5-3战胜科索沃的进球大战中，斯特林1射3传，帮助索斯盖特的球队继续霸占A组头名。

比赛第34秒，英格兰就被对手攻破球门，而斯特林先后为凯恩及桑乔送上助攻，为英格兰挽回局面。

上周六与保加利亚的比赛，斯特林也是1射2传，这样的火热表现也得到了主帅索斯盖特的肯定。

赛后索斯盖特说道：“斯特林，桑乔和凯恩为我们打造的进攻真的是太突出了。斯特林的两场比赛都已经是最高水平的表现了。”

“我认为他几乎势不可挡，他对于后卫位置的判断，他驾驭挑战的能力，他的视野，他希望参与进球的欲望，他慷慨的打法，所以我怎么夸他都不为过。”

这个在圣玛丽公园球场的夜晚对于小将桑乔来说，也是充满了纪念意义。本场比赛他打入了自己在国家队的处子进球，还不止一个。

索斯盖特继续说道：“桑乔的表现也同样很够格，他在无球状态也为了球队非常努力，展现出了他过人的能力，以及在狭小区域内的冷静。”

不过，尽管在与科索沃的比赛后，英格兰至今保持四战全胜，但索斯盖特还是不得不对被进三球这个问题进行了回应。

“每个人都有出色和不堪的一面，所以我们不需要把录像拿出来再回看一遍。”

“低级的个人失误，糟糕的比赛开具。我喜欢我们从最初的错误中恢复过来的冷静，我们在上半场对球的把控真的很出色，全队都是如此。”

“在中场休息过后有那么一小段时间，滑稽的失误，糟糕的判断，回抢不够。所以是我们自己把比赛搞得很不舒服。我们的确有很多错处值得关注。我们必须反思，都是很基础的错误，真的，你必须从中学到什么。我们犯的都是很疯狂的错。