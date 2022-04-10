本周末利物浦和曼城之间的比赛无疑是英超联赛中最好的两支球队之间的较量，甚至可能说是欧洲足坛最好的两支球队，但在2015年11月，这完全是另外一回事。

利物浦在前一个赛季只获得了第六名，而且人们仍然怀疑主教练克洛普是否会在英格兰获得成功。

然而，在伊蒂哈德球场的一场4-1的胜利，强调了红军在克洛普领导下取得的令人印象深刻的进步——这是他第一次在客场战胜曼城——但是，从主队的角度来看，这个结果证实了他们在佩莱格里尼领导下正在倒退，而在两年前他们刚刚赢得冠军。

事实上，两个多月后，这位智利教练就被俱乐部告知他将在赛季末离开，他将被瓜迪奥拉取代，从而为我们将在周日见证的史诗级比赛铺平道路。

七年前面对利物浦的那支曼城中的很多球员在新主帅的带领下都没有坚持多久。

乔-哈特、萨尼亚和纳瓦斯都是被抛弃的人，但没有人比曼加拉遭受了更大的挫折。

这位中后卫在输给利物浦的那场比赛中的乌龙球，今天仍然让人很痛苦。

菲尔米诺在六码区边缘的回切，曼加拉做出了长颈鹿一般的防守动作，他纠结的双腿不经意间将球踢自家球门，其速度之慢令人发指。

对于曼加拉来说，这是他曼城生涯的缩影，在这段时期，他经常显得很困惑，行动迟缓，与曼城在2014年以4200万英镑从波尔图签下的那个球员相差甚远。

曼加拉在17岁加盟标准列日，而在那里从前锋改踢后卫之后，他就被誉为最有潜力的新星之一。

在2011年被波尔图签下之前，他已晋升到标准列日的一线队，而在连续赢得葡超冠军之后，他吸引了欧洲豪门俱乐部的注意。

他是曼城的长期目标——曼城曾尝试在2014年1月签下他，但由于波尔图标价超过5000万英镑，蓝月亮放弃了——他最终在那年夏天作为英国足坛历史上第二昂贵的后卫转会来到了英超联赛。

围绕曼加拉的困难，也许在他到来前就有不祥的征兆。

曼城在确认转会时拖延了几个月，切尔西试图在最后一刻截胡，而在交易正式宣布之前，曼城网站却提前发布了他的加盟采访视频。俱乐部声称他们的网站被黑客入侵了。

他的英超首秀也被推迟到9月下旬的赛季第五场比赛，在那场1-1战平切尔西的比赛中，他与孔帕尼搭档看起来表现得很不错。

然而，在他的下一场比赛中，即4-2战胜赫尔城的比赛中，他打进了一个乌龙球，并送给了对手一个点球。

佩莱格里尼在赛后拒绝指责曼加拉，而孔帕尼也迅速站出来为他的新队友辩护。

他告诉记者："在比赛的其余部分，他表现得很好，他保持了职业苏阳，你不可能要求更多。”

"最主要的是坚持你的工作，有时你会有半小时这样的低迷时间。我在他身上看到了很好的反应，在下半场他的表现很到位。"

事实上，曼加拉在曼城的数据并不可怕——他在59场英超比赛中取得41场胜利，只有9场失败，78%的铲抢成功率和22次零封。

然而，其中一些失败的性质决定了他在英格兰足坛的生涯，与利物浦的那次比赛是最突出的。

瓜迪奥拉的到来也有效地标志着曼加拉曼城生涯的结束，他在2016-17赛季被租借到了瓦伦西亚。

在2017-18赛季上半程短暂回到曼城后——当时他踢了9场英超比赛，足以让他在曼城以100分夺冠时获得冠军奖章——他又被租借到埃弗顿，但在太妃糖他只上场2次，就因为伤病赛季报销。

"曼加拉本赛季帮助了我们。”瓜迪奥拉在2018年1月说道："我对曼加拉的具体实力没有怀疑。在防守方面，他是一个顶级的球员。"

然而，当曼加拉最终在2019年夏天离开曼城时，他已经一年多没有踢过比赛了，在被瓜迪奥拉完全无视后，他几乎成了萦绕在曼城身上的幽灵。

2019年到瓦伦西亚的转会在2020年初被新冠疫情打断了，他现在在法甲保级队圣埃蒂安踢球，身上只有一份临时合同。

当合同在今年夏天到期时，看到他再次转会并不会令人意外。

如今，曼加拉在曼城球迷记忆中只是一个糟糕的后卫，例如2020年8月，理查兹在谈到曼城绯闻对象库利巴利时，就用了曼加拉来作为反面例子。

当时理查兹告诉CBS体育："每个人都在谈论库利巴利控球时多冷静，还有他防守多么有侵略性，但我看到了他与曼加拉的相似之处——曼加拉去了曼城，他在那里并没有真正成功，所以在那次表现之后，我并不完全信服。"

最终，曼加拉在球场上的惊艳表现——比如2016年4月在训练中打进的一记精彩的脚后跟进球——常常被糟糕的决策和控球时缺乏冷静的行为所抵消。

无论周日英格兰的两支顶级球队在伊蒂哈德球场踢出什么样的结果，这都应该提醒我们，两支球队自2015年以来已经取得了多大的进步。