他即将从意甲步入欧洲一线行列——特拉奥雷

这名17岁的球员本赛季已经创造了意甲历史，曼联、阿森纳和尤文图斯等豪门都希望签下他。

在现代足球界，几乎没有哪家俱乐部能受所有球迷喜爱。黑子无处不在，他们都会试图用某种方式来否定所讨厌球队的成功。

亚特兰大，这支球队近些年间成为了意大利多数球迷的喜爱对象。他们的比赛风格，在欧洲独树一帜。

一线队出色发挥的同时，这支球队的青训营也十分强大，时常涌现出一些意大利最优秀的年轻球员。

其他球队

上赛季，亚特兰大U19队21年来首次加冕意大利冠军。队中的头号球星，库鲁舍夫斯基一月份以3500万欧元的身价加盟尤文图斯。

本赛季，如果不是因为疫情导致比赛停摆，亚特兰大很有希望拿下连冠。他们在积分榜上领先第二名3分，仅仅输掉过一场比赛。皮克利、科蒂诺维斯以及奥克利三人算得上佼佼者，但还有一名球员所受到的关注度跟高。

阿马德-特拉奥雷已经创造了意甲历史。

去年10月与乌迪内斯的比赛中，他替补上场，距离球门40码处接球，在禁区边缘20码处射门，为球队7-1的大胜锦上添花。17岁零109天的特拉奥雷也因此成为了意甲联赛中最年轻的进球球员，同时也是第一位2002年出生的意甲进球球员。

“我不知道该说什么。我想给自己一巴掌--这是我儿时的梦想，”赛后他的采访公布在了俱乐部官网上。“在比赛期间，我祈祷着，祈祷着上场。”

“我对自己说，我选择了这份工作，我为什么要害怕？我必须感谢教练的信任，也要感谢我自己的努力。”

特拉奥雷的职业生涯开局梦幻，虽然他很小的时候就搬到了意大利，但他人生的第一篇章就是从科特迪瓦的阿比让开始的。他的父亲留在家乡继续经营着一所足球学校，留下特拉奥雷和弟弟有母亲照顾，两人都在意大利长大。

特拉奥雷兄弟对足球非常着迷，很快便加入了当地的业余俱乐部。但是家境贫寒，兄弟俩的第一堂训练课只能赤脚上阵。

步入正轨之后，特拉奥雷很快就开始在球场上大显身手。在2014年的一次圣诞比赛中，他被评为最佳球员。尽管他是最年轻的参赛球员，但他以12个进球的成绩获得了最佳射手的称号。

前AC米兰和那不勒斯门将加利认识这对兄弟的监护人，他非常关注两人的情况，并给了他们兄弟俩在低级别联赛球队卢切斯训练的机会。当时，加利正在那里执教。

“一个朋友告诉我他们很不错，所以我带着他们去卢切斯训练了两天。"加利回忆道。“第一节训练课后，我告诉他，卢切斯配不上他们。这两个人天赋异禀，他们把老球员们完爆。所以，我打了一圈电话。”

这些电话让弟弟小哈梅德在恩波利的青训营获得了一个名额，上赛季他在意甲联赛中获得了突破性的表现，然后在夏天加盟萨索洛，继续职业生涯。

同时，哥哥阿马德-特拉奥雷则曾在尤文图斯、米兰和国米进行过试训，在著名球探法维尼的推荐下加盟亚特兰大。

尽管在加盟亚特兰大时只有13岁，但特拉奥雷立即被选入U15队，并在第一个赛季就帮助球队夺得冠军。特拉奥雷的表现完全超越同龄人，16岁时，他成为了U19冠军队成员。

青年队出众的表现，让特拉奥雷在加斯佩里尼执教的成年队占据一席之地。在季前赛中，特拉奥雷还获得了一些出场时间，并且给人留下了不错的印象。

亚特兰大队长戈麦斯称特拉奥雷踢得就像是梅西，“为了在训练中阻止他，我们不得不犯规！”

有些球员会安于现状，但特拉奥雷并不是这样的人。第二天，他就坚持要出场，并为全场本队的全部两粒进球贡献了助攻。

自首秀以来，特拉奥雷只在意甲联赛中出场了两次，他只是一名不常上场的替补。这样的情况也可以理解，因为加斯佩里尼不希望在队史最成功的时期对球队进行大规模的调整。

因此，特拉奥雷继续为U19效力，本赛季他24次出场贡献了7个进球和11次助攻。

特拉奥雷的出色表现让他与曼联、阿森纳、尤文图斯和曼城等豪门联系在一起。尽管一些豪门俱乐部对他感兴趣，但特拉奥雷下一步的目标是立足意甲，而他也即将获得意大利国籍，将有资格代表意大利参加国际比赛。

对于这个17岁的年轻人来说，他正成为意大利新黄金一代的领军人物，天空似乎才是他的极限。