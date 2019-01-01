他乃红魔榜样 连场三球红龙边锋闪耀赛季开局

虽然威尔士边锋四场三球状态火热，但还是没能帮助索尔斯克亚的球队在最近三轮比赛中收获一场胜利。

周六1-1战平南安普顿的比赛，詹姆斯打入了曼联方面的唯一进球，这已经是他本赛季四次出场收获的第三粒进球了。

虽然未能取胜，但在赛后，红魔主帅索尔斯克亚对这位夏天从英冠斯旺西城加盟球队的边锋，也没有吝啬自己的赞美之词。

赛后新闻发布会上，索尔斯克亚说道：“他从加入训练的第一天就开始发挥作用。今天，他回撤拿球，并且向前突进。”

“我认为他是所有人的榜样，他是我们的头号射手，这得益于他的性格，他的习惯。他很谦逊，工作努力，他知道他能够取得进步。”

“他知道他本可以（在面对南安普顿时）打入更多进球，我们会帮助他提高水平，变得更加出色，然后我们就会拥有一名很棒很棒的球员。”

这个夏天，曼联先后放走了卢卡库和桑切斯，这也让詹姆斯的崛起显得尤为重要。事实上，这位21岁的威尔士国脚打入的进球已经占到赛季四轮过后，红魔进球总数的一半。

不过索尔斯克亚坚信，在锋线球员方面，红魔并不存在捉襟见肘的问题。

挪威人继续说道：“马夏尔和拉什福德打过多少场比赛我不知道，他们在这家球队都已经效力了很长时间。”

“我希望他们能够成为关键球星，当然詹姆斯也一样，虽然我们没期待过他可以在每次首发出场都打入进球。格林伍德（在面对南安普顿时）也不怎么幸运。但我们是在正确的轨道上行进。”