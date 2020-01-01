从马里到拉卡泽特 阿尔特塔所面临的问题

枪手从迪拜的训练营回来后进入了一个重要的时期——在欧联杯和足总杯上仍然有希望。

米克尔·阿尔特塔自从来到阿森纳后几乎没有时间呼吸。

在6周多一点的时间里，这位37岁的年轻教练已经执教了各项赛事的9场比赛，这还不包括12月21日对阵埃弗顿的平局，他在上任24小时后就在看台上观看了这场比赛。

其他球队

自从阿尔特塔来到阿森纳以来，他总共取得了三场胜利，一次失败，五场平局。在那段时间里，西班牙人当然让枪手变得很难被击败，但是胜利仍然来之不易——特别是在英超。

因此，在上次与伯恩利的平局后，西班牙人很高兴有机会带领球队在迪拜进行赛季间歇的休息。

考虑到在他到来后的赛程安排得如此紧凑，这位阿森纳的主教练除了即将到来的比赛之外，几乎没有时间和球员们一起训练。

在阿拉伯联合酋长国呆了四天对阿尔特塔来说是一份非常受欢迎礼物，他充分利用了这段时间。除了卡拉姆·钱伯斯，所有的资深球员都来了。

不仅仅是训练；阿尔特塔利用这段时间和他的球员们坐下来——作为一个团队或以个人——谈论了过去的六周，以及他希望在赛季最后几个月带领球队前进的方向。

“我对我们这五到六周所做的事情做了一个大的回顾，”阿特塔告诉阿森纳官网。“我们可以改进的地方，我们已经改进的地方，我们必须保持不能失去的地方。”

“希望我们现在能作为一个团队向前迈进。”

新援巴博罗·马里和塞德里克·索雷斯已经进入了大名单，尽管后者的膝伤限制了他在球场上的表现。

阿森纳现在已经回到了伦敦，焦点转移到了周日在酋长球场与纽卡斯尔的比赛上。

周四，欧罗巴联赛重新启动后，他们的32强对手将是奥林匹亚科斯，以及足总杯第五轮与朴茨茅斯的比赛临近，这是阿尔特塔的关键时期，因为他试图从北伦敦俱乐部的悲惨赛季中挽救一些东西。

在他短暂的执教期间，球队确实有进步的迹象，但是如果阿森纳想要在接下来的几个月里得到他们想要的结果，仍然有一些问题需要解决。

与马里的磨合以及平衡防守

自从阿尔特塔到来后，阿森纳的防守看起来好多了，四名后卫作为一个整体运转良好，也许更重要的是，中场现在提供了埃梅里任期内所缺少的那种保护。

像在沃特福德那样，31脚命中阿森纳的球门的日子似乎已经过去了，现在球队发现要打开枪手的大门更加困难了。

但是还有更多的工作要做，一月份从弗拉门戈租借来的巴勃罗·马里是个有趣的例子。

自从去年12月被任命以来，阿尔特塔在转会市场上的首要任务就是找到一名左后卫来平衡他的后防线，于是俱乐部找到了马里。

这名26岁的球员在从曼城来到巴西后一鸣惊人，他的阅读比赛能力和出色的传球范围使他成为弗拉门戈南美解放者杯成功的历史性的关键因素。

但是他需要一段时间来适应英超联赛，如果阿尔特塔想让他马上加入球队，这也意味着大卫·路易斯将离开他喜欢的左后卫位置。

巴西人已经声明这不是一个问题，他坚持说他很乐意在任何地方踢球，但是这一改变可能会在一开始就造成一些混乱——阿尔特塔将会极力制止这种混乱。

随着蒂尔尼在对阵西汉姆的比赛中肩膀脱臼，但是也将很快回来，阿森纳的主教练也必须尽快决定他的第一左后卫人选。

年轻的边锋萨卡在蒂尔尼缺席的情况下和科拉希纳茨搭档得很好，但是他不太可能在资深队员完全恢复后继续担任这个角色。

卡拉泽特缺乏进球

如果阿森纳想要很好的结束这个赛季，让拉卡泽特再次被火力全开是阿尔特塔需要解决的最紧迫的问题。

自从这位法国国脚最后一次进球以来，已经9场比赛过去了，他的信心显然已经跌到了谷底。

在赛季中期之前，阿尔特塔对拉卡泽特很有信心，尽管奥巴梅杨已经从三场禁赛中复出，

但教练还是让他在对伯恩利的比赛中担任中锋。

但是在错过了一个很好的机会之后，拉卡泽特在比赛中成为了一个过客，并且从来没有真正进入过给主队带去任何麻烦的区域。

一无所获也意味着拉卡泽特上一次在英超联赛客场进球已经是一年多以前的事了。

很明显，他被阿尔特塔要求做一份不同于埃梅里时期的工作。他得在一个更深的位置上发挥作用，他的压制是阿森纳在球场上赢球的关键——尤其是在主场。

尽管如此，拉卡泽特缺少进球，这使得像奥巴梅杨这样的自然终结者很难在边路去策应他。

阿尔特塔希望在迪拜的休息能给拉卡泽特充电，并希望这位前锋能在周日纽卡斯尔造访首都时结束他漫长的进球荒。

如果他再一次无法进球，那么西班牙人也许该在前场寻找其他答案了。

怎么处理厄齐尔？

拉卡泽特为目标奋斗背后的主要问题之一是在的他背后缺乏创造力。

奥巴梅扬是那种可以凭借自己的速度凭空变出一些东西的前锋，拉卡泽特需要一条补给线来给他在禁区内外创造机会。

自从执教阿森纳之后，阿尔特塔就对厄齐尔充满了信心，德国人在9场比赛中只有1场不是首发。

在埃默里的带领下，这位前皇马球员的状态确实有所好转，但自从阿尔特塔接手以来，他还没有贡献过一次助攻。

作为一支攻击型球队，阿森纳的进球数在阿尔特塔执教的9场比赛中有所下降。根据Opta的数据，他们的什么次数只有67次，平均每场9.6次，低于埃默里(12.5次)和临时教练永贝里(10次)的。

考虑到他们在防守上的进步，这也许并不奇怪。在使阿森纳更加难以击败的同时，进攻也受到了一些影响。

但是如果枪手在欧联杯或者足总杯的最后阶段给其他球队制造麻烦，那么他们就需要为前锋创造更多的机会。而厄齐尔就是关键。

尽管有丹尼·塞巴洛斯的天赋和乔·威尔洛克的能力，德国人仍然是阿森纳最有创造力的天才。

所以，事实上他在本赛季所有比赛中平均每684分钟就有一个进球是不够的，阿尔特塔知道他必须努力解决这个问题。

佩佩还是马蒂内利？

当尼古拉斯·佩佩和加布里埃尔·马蒂内利在夏天来到阿森纳的时候，没有人会想到这个巴西少年会对阿森纳的这个赛季产生如此大的影响。

创纪录的7200万英镑(9300万美元)从里尔签下了佩佩后，人们期待他能点燃英超联赛的激情，而许多人认为马蒂内利大部分时间里将在23岁以下的梯队里效力。

但是这位18岁的球员已经有了惊人的表现，迄今为止他已经在各项赛事中打进10球，同时还贡献了3次助攻。马蒂内利在加盟阿森纳之前曾效力于巴西国家队，现在他的场均进球率是90分钟一次，这比队里其他任何人都要高，并且还有一定的差距。

与此同时，佩佩已经打进了5个球——其中只有2个是运动战中打进的——并且有同样数量的助攻。

毫无疑问，阿森纳希望从他们的巨额转会中得到更多的东西，他们会想尽一切办法让他发挥出最好的水平，这样他就能开始展现出上赛季他在里尔时的那种出色状态。

但是随着马蒂内利的状态越来越好，阿尔特塔很难把他排除在外。

奈尔森即将康复也将成为阿森纳破纪录签约的一个问题。

阿森纳的主教练已经花了很多时间在佩佩身上，希望他能在场上贡献更多。一直在给他看录像，并在训练中改进位置感，试图让他在进攻区域发挥更大的影响力。

已经出现了一些有希望的迹象，佩佩将得到一切机会来证明他的价值，但是马蒂内利的出现意味着他在首发阵容中的位置不能被认为是理所当然的。