从阿扎尔到胡梅尔斯 多特的夏日疯狂大采购

这支德甲亚军的目标是在下个赛季取得更好的成绩，他们已经引进了一些球员，以争夺冠军。

2004年，拜仁慕尼黑向多特蒙德提供了200万欧元(130万英镑/ 240万美元)的贷款，以帮助他们度过危机，并支付球员工资。15年后，拜仁给多特蒙德送去了另一份礼物，把他们最好的中后卫卖给了多特蒙德，尽管价格比2004年的贷款要高得多。

胡梅尔斯是今夏来到多特的最新一名球员，他们试图在欧洲登顶，并再次在德甲积分榜上排名第一。自从克洛普时代以来，多特蒙德还没有把冠军争夺战拖到赛季的最后一天，但法夫尔在俱乐部的第一个赛季就超出了所有人的预期，而且在一段时间内，他们看起来可能最终成为终结拜仁统治的一方。

法弗雷已经开始展望新赛季，用全方位的天赋来加强球队实力。胡梅尔斯是今夏迄今为止最大牌、最昂贵的球员，他以创纪录的3800万欧元(合3380万英镑/ 4250万美元)的价格回到了自己老东家，为后防线增添了急需的经验。

上个赛季的冬歇期，多特蒙德似乎正走向辉煌，但下半赛季的伤病让他们的夺冠之梦破灭，法弗尔经常被迫派上临时防守防线，甚至在将中场球员魏格尔用来填补中后卫的空缺。

胡梅尔斯将成为年仅23岁的阿坎吉的首选搭档。替补中卫和替补左后卫阿卜杜迪亚洛也只有23岁，而扎加杜和从皇家马德里租借的阿克拉夫哈基米都只有20岁。世界杯冠军胡梅尔斯将在12月迎来31岁生日，但他职业生涯后半段的速度下滑对多特蒙德来说不应该是一个问题，因为他的比赛总是建立在更大的基础之上。他对比赛的解读将有助于遏制对手进攻，而他的控球能力可以帮助多特从后场开始组织。

舒尔茨的到来也将加强多特蒙德的防守，上赛季他在霍芬海姆踢过左翼位和左后卫。这名26岁的球员正在进入他的黄金时期，他将立即成为法夫尔在左后卫的第一选择，就像他在勒夫带领下的德国队效力一样。胡梅尔斯和舒尔茨的经验不仅会增加球队的稳定性，而且还会帮助年轻球员在向拥有丰富德甲经验的老将学习的过程中成长。

舒尔茨是多特蒙德在联赛结束到德国杯决赛的这一周宣布签下的三名新球员之一。当拜仁慕尼黑和莱比锡都在为德国杯的比赛做准备时，多特蒙德却在转会市场频频行动。这位多才多艺的后卫为转会敞开了大门，勃兰特和阿扎尔也在加盟到球队。

勃兰特是勒沃库森在2018-19赛季表现最好的球员之一，在新任主教练彼得·博斯的带领下，他变成了中场核心。新位置让他能更好地运用自己的球技，让他有更多的控球时间，从而有更多的机会指挥比赛。前多特主帅博斯表示，甚至在他接手勒沃库森之前，他就把勃兰特想象成一个更靠近中路的球员。

他说：“我执教多特蒙德对阵勒沃库森的比赛中，他踢边路，但我把他看作是中场球员，他是一个如此优秀的球员，你必须尽可能多地把球传给优秀的球员。”

法夫尔的烦恼可能是要为布兰特在已经拥挤的中场找到一个位置。他是牺牲防守更强的德拉尼去全力进攻，还是把罗伊斯推到更靠前的位置，踢无锋阵型。

他应该不会对小阿扎尔进入他的首发阵容有类似的烦恼，因为格雷罗已经进入了他合同的最后一年，因此很可能在今年夏天离队而不是2020年自由转会离开。

小阿扎尔是上赛季德甲门兴格拉德巴赫的过人王，他将与桑乔组成一个可怕的双翼组合，后者是2018-19赛季唯一一个完成过人次数更多的球员。

德甲和欧冠的后卫们将会对桑乔和里贝里的新搭档保持警惕，这将很容易成为自里贝里和罗本在拜仁慕尼黑的巅峰时期以来最好的边路组合。

除了签下这三名新球员，体育总监迈克尔·佐尔克还决定留下帕科，并在他与巴塞罗那的租借协议中支付2300万欧元(2000万英镑/ 2650万美元)的购买条款。

这位西班牙前锋上赛季在26场德甲比赛中攻入18球，但他仍然不能保证可以首发出场，因为法夫尔认为他是对抗疲劳双腿的理想替补球员。在巴塞罗那，他可能会得到更少的上场时间，但这支加泰罗尼亚俱乐部的内部对他的离开感到失望。

巴塞罗那的损失是多特蒙德的收获，但首席执行官汉斯-约阿希姆·沃茨克和体育总监佐尔克目前还没有打算收起支票本。

另一名前锋可能在今年夏天到来，以进一步提高他们在德甲联赛登顶的机会。

拜仁慕尼黑经常被指责“买下德甲”，但在15年前他们向多特蒙德提供了一笔贷款以确保他们的生存下来之后，多特也显示出他们并不吝啬花钱。