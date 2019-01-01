从迷弟到朋友 德拉克斯勒与劳尔的神奇缘分

德国前锋在与足坛最厉害的射手之一一起踢球时受益良多。

十几岁的时候，朱利安·德拉克斯勒从沙尔克的青训中层层崛起，很快就发现自己与皇马的偶像人物劳尔擦出了火花。

这名西班牙前锋在2010年转会到德甲，不久之后他就发现自己在和一名紧张而又年轻，十分渴望给人了留下深刻印象的德国人并肩作战。

德拉克斯勒从小就崇拜劳尔，他承认在早期很难与这位白衣军团的传奇人物进行简单的交流。

“当劳尔站在我面前的时候，我没法说话，”德拉克斯勒告诉够力足球。“我想用英语说，‘你好，我是朱利安。’但只能发出几下嘟囔声。我飞快地伸出手和他握了握手，接着坐了下来，闭上了嘴。”

“我一直很喜欢他。当我在冠军联赛的早些时候看到皇家马德里的时候，他在球场上，有时甚至是银河战舰的队长。突然间，同样一个人站在你旁边的更衣室里，你必须掐自己一下。”

“你在第一时间问自己，现在劳尔为沙尔克效力，马加特是如何做的。下一刻你就会想，你现在是怎么做到和他在同一个房间的。”

在经历了最初的尴尬之后，德拉克斯勒决心充分利用劳尔的技术和经验，以确保自己的天赋不会白白浪费。

不久，劳尔就注意到这个德国人有些特别之处，于是很高兴地把他照顾起来。

“在某种程度上，我意识到他很早就知道我很有天赋。”德拉克斯勒说。

“我在德甲也踢得比较早。劳尔过去踢10号，我踢左翼。他知道他需要让我走上正轨，这样我才能给他助攻。”

“我从他身上学会了一切，并试图改变我的比赛方式，让他对我感到满意。如果他说我还没有准备好，我可能就不会再踢球了。”

“训练或比赛后，我问他，如果他有球，我应该跑哪条路线，如果我有球，他想要什么样的传球。”

“他意识到我想向他学习。如今，有许多17、18或19岁的年轻人认为:“我正在做这件事”。对我来说，恰恰相反。这最终促成了一段友谊。”

在德拉克斯勒的职业生涯刚刚开始的时候，劳尔在球场上起到了至关重要的作用，而这位现在在巴黎圣日耳曼效力的球员的父亲也在他的职业生涯中起到了重要的作用，确保了他的儿子能取得最好的成绩。

“他从未说过我必须(成为一名职业球员)，但他在这方面给了我很大的压力。”德拉克斯勒说。

“如果我们周六输了，或者我踢得很糟糕，整个家庭的周末就结束了。他真的很生气，而且非常非常严厉。”

“有时候我并不觉得自己的表现有多糟糕。然后他向我明确表示，这还不够。我爸爸的要求很严格。”

“现在回想起来，我非常感激他，因为他培养了我拥有这样的雄心壮志，否则我可能不会拥有。”

在个人层面上，德拉克斯勒自己也做出了大多数青少年做梦也想不到的重大牺牲。

“我以前常说，在我第一次参加职业比赛之前，我不会去参加派对。事实确实如此。”德拉克斯勒透露。

“我在赢得世界杯决赛后喝了第一口酒。在那之后，也是我生平第一次，我去了一个聚会。以前，我的生活只有学校、训练、学校、训练、学校、训练。”