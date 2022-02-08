从联赛冠军到无缘前四：马德里竞技到底怎么了？

马德里竞技的引擎摇摇欲坠，周日在诺坎普，他们一头撞上了一堵墙。

巴塞罗那以4-2的比分击败了他们，如果不是阿尔维斯愚蠢的红牌让迭戈-西蒙尼的球队在比赛最后阶段得到了有限的控制，分差还可能更大。

这对马竞来说是一个糟糕的结果，他们在积分榜上被对手超越，巴萨现在占据了西甲第四的位置。

在12月输掉了所有的联赛比赛，这对马竞造成了伤害，但他们在1月以3-2逆转战胜瓦伦西亚的惊人胜利似乎已经引导他们回到了正轨。

然而，事实似乎并非如此。

在过去的几年里，当他们在积分榜上超过巴萨时，西蒙尼的目标就是不要输。但本赛季俱乐部令人沮丧的防守状态，让那些预测床单军团的稳固性和智慧的人感到绝望，他们对球队的期望过高了。

他们在过去的五场比赛中丢了12个球，在过去的13场比赛中只保持了两次零封，而他们本赛季在西甲的30个失球是上半区所有球队中最差的防守记录。

然而，马竞在球场上到处都有问题，不仅仅是在后方。

夏季引进的德保罗状态已经跌落悬崖，苏亚雷斯在对阵巴塞罗那的比赛中进球，但之前已经有很长一段时间的进球荒，埃尔莫索被特劳雷弄得很尴尬。

将他们的糟糕状态归咎于目前的球员并不是没有道理，但这几乎没有触及马竞堕落的表面。

后卫萨维奇说道：“我们等到输球后才开始比赛，我不知道这是否是我们心理的问题，但如果我们想在欧洲冠军联赛中竞争，我们必须改变它。”

这位黑山国脚最近因伤缺阵也是西蒙尼的一个问题，他说到了点上。马竞的很多问题似乎都是心理上的，球队正在经历一场深刻的身份危机。

如果他们不是获得2014年西甲冠军或进入2016年欧冠决赛的那支防守严密的球队，那他们是什么？

他们不是西蒙尼经常喜欢宣称的弱者；作为卫冕冠军，他们是强者。这似乎并不是他们知道该如何应对的事情。

期望的转变反映在他们的阵容上。虽然许多人仍然错误地认为马竞是一支防守第一的球队，但他们的球员名单是头重脚轻的。他们拥有众多的进攻明星，从苏亚雷斯、菲利克斯和格里兹曼这样的大牌，到科雷亚、库尼亚、勒马尔和卡拉斯科这样的球员。

与皇马或巴萨的进攻选择相比——至少在巴萨一月引进多名攻击手之前——马竞拥有纸面上最强大的进攻组合。

与此同时，他们的防守却比西蒙尼2011年执教以来的任何时候都要弱。西蒙尼承认："10年来，我们的防守一直特别好，今年我们没有做我们通常做的事情。"

1月份特里皮尔转会到纽卡斯尔是一个进一步的打击。

马竞的身份危机使他们成为一支难以理解的球队。他们在比赛时想要什么？可能球员们也没有完全把握住这一点。西蒙尼在本赛季前半段频繁更换系统和阵容，没有让球队有机会稳定下来。

在一个固定的身份中缺乏安全感，导致了脱节和信心的流失。后者是对门将扬-奥布拉克糟糕表现的少数解释之一。这位斯洛文尼亚球星在本赛季之前是世界上最优秀的门将之一，也是西甲2020-21赛季的年度最佳球员，但本赛季他的状态一直都有问题。

一个可能也是造成马竞挣扎的外部因素是在2017年搬到万达大都会球场。谦逊而喧闹的维森特-卡尔德隆球场是俱乐部辉煌而合适的家，但大都会球场将马竞连根拔起，横跨首都，尽管在容量和宏伟程度上有所提高，但在精神上无法与之相比。

迭戈-戈丁和加比的离开也让马竞失去了他们的心脏和灵魂，因为这些老将是西蒙尼的球队韧性的关键。这种韧性偶尔还会闪现出来，就像他们3-1战胜波尔图进入欧洲冠军联赛16强时那样，但这已经不再是常态了。

本赛季，球队在定位球方面受到了影响，这是另一个直接受到奉献和决心影响的方面，在上赛季的联赛成功之后，球队也许缺乏这些精神。

苏亚雷斯是赢得联赛冠军的关键人物，在被巴萨解约后，他被激怒了。这位乌拉圭前锋，就像马竞一样，当他有东西要证明时，他的状态是最好的。他在诺坎普做得很好，是为数不多表现出色的马竞球员之一，在对阵他的老东家时证明了自己，但这能持续吗？

苏亚雷斯目前是西蒙尼要解决的问题之一，他和1.26亿欧元签下的菲利克斯有时就算表现不好似乎也会继续首发，教练不知道如何处理掉他们。

在西蒙尼时代，马竞并没有倾向于拥有很多明星球员。也许球员会在俱乐部成为明星，如格里兹曼，但他们并没有作为巨星加盟这里。这是另一个迹象，表明俱乐部现在不能再回到劣势地位了。

在科雷亚和库尼亚在战胜瓦伦西亚的比赛中进球后，教练似乎表示，如果对球队有利，他会把大牌球员排除在首发阵容之外，但这两人在周日又被苏亚雷斯和菲利克斯挤上了替补席。

尽管苏亚雷斯的射门仍然致命，但他无法给对手施加压力，而费利克斯则浪费了很多机会。

西蒙尼说道："在上半场，巴萨有四个机会，进了三个。马竞有四个机会，进了一个。我们必须承认我们的对手是多么的高效，同时要努力提高我们的强度、侵略性和注意力。”

对于一支不确定自己是谁或正在做什么的球队来说，这是一个很大的要求。

有些人开始暗示西蒙尼在马竞已经走到了尽头，尽管大多数球迷仍然对这位教练非常忠诚。

"Ole, Ole, Ole, Cholo Simeone！"当马竞的球队大巴离开诺坎普时，马竞球迷发出了支持西蒙尼的呼喊声，尽管也有人嘲笑他在几周前对瓦伦西亚的比赛中用后卫费利佩换下菲利克斯的决定。

马德里竞技曾经的自己似乎永远困扰着他们目前的情况。他们上赛季的冠军可能被证明是最后的欢呼，直到俱乐部发生根本性的变化，并有一个新的开始。

但经过这么长时间，以及西蒙尼给马竞带来的一切，分道扬镳不可能匆匆发生，当然也不可能在赛季中期发生。因此，他们将继续处于迷茫之中，也许甚至迷茫足够长的时间，来再次成为弱者。