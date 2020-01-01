从红魔到蓝黑 杨享受在意甲国米的每一分钟

在他的新俱乐部在圣西罗的德比中战胜了他们的主要对手后，这位英格兰后卫表达了他的喜悦之情。

阿什利·杨称国际米兰4-2战胜AC米兰的比赛是他职业生涯中最精彩的时刻之一，同时他也表示自己不后悔离开曼联去意大利接受“新的挑战”。

在周日的德比战中，国际米兰希望利用尤文图斯在前一天被维罗纳击败的机会，因为两队只有3分的差距。

其他球队

然而，正是红黑军团在比赛中掌握了主动权，安特·雷比奇率先破门，随后伊布在半场结束时将比分扩大一倍。

安东尼奥·孔蒂的球队本赛季只在意甲输过一次，他们在下半场的比赛中就证明了这一点，布罗佐维奇和贝西诺的进球在下半场开场8分钟内就帮助国米扳平了比分。

出色的斯特凡·德弗莱的头球攻门帮助国际米兰反败为胜，随后卢卡库在伤停补时阶段攻入他个人本赛季第17粒进球。

杨在冬季转会期间以175万英镑的价格从曼联转会到圣西罗，然后就开始了他的第一次米兰德比的“难以置信的经历”，他相信这说明了国米的实力。

“我认为这是一种不可思议的感觉，”34岁的他告诉《talkSPORT》。“你可以看到我们在比赛后庆祝的方式显示了我们的性格和力量。”

“在这样一场德比战中以0-2落后，然后扳平到反败为胜，这显示了我们的实力。这是一次令人难以置信的经历。”

当被问及在圣西罗与米兰的比赛是否是他职业生涯的巅峰之一时，杨回答说:“肯定是(在那里)。我来这里是为了踢足球和赢得比赛，当你像我们一样赢得了米兰德比，那是一种不可思议的感觉。”

“我认为没有比这更好的了。”

杨在意大利的新旅程已经开始一个月了，他已经“在享受”这次经历的每一分钟，他补充道:“这一点也不奇怪。我想要一个新的挑战，我已经有了一个新的挑战，我热爱我在这里的每一分钟。”

“就像我说的，昨天是一种难以置信的感觉，我很高兴我们得到了三分。”

国米现在以净胜球的差距位居意甲榜首，他们将在下周三的意大利杯半决赛将对阵那不勒斯。