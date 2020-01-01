从签约到租借 格鲁伊奇不放弃利物浦踢球梦

在一次独家采访中，这位租借的柏林赫塔中场谈到了试着去给两位不同的尤尔根留下深刻的印象，以及他在安菲尔德的榜样人物。

马克·格鲁伊奇鼓起双颊，眼睛睁得大大的。

“太好了,哇！”他说。“太好了。”

他说的是利物浦的中场球员。关于亨德森和法比尼奥。以及维纳尔杜姆和米尔纳。

他称他们为“榜样”。值得球员们去钦佩和学习。

如果他想成为红军的，他不仅需要比赛，更需要超越。

自从格鲁伊奇成为尤尔根·克洛普作为利物浦主帅的第一笔签约以来已经过去了四年。当时他19岁，在家乡的贝尔格莱德红星俱乐部踢球，光芒四射。在被租借回去之后，他的最后一个举动是帮助球队夺得塞尔维亚联赛冠军。

他离开时带着成为安菲尔德的明星的梦想，在英超展示自己的才华。

四年14次红军出场，这些梦想依然存在。

“当然，我仍然希望这样，”格鲁伊奇告诉够力足球。“你不能放弃你的目标。”

“事实上，我现在可能比以往任何时候都更加努力地工作。”

自从去年夏天利物浦愿意把他租借出去后，格鲁伊奇就有了很多选择。云达不莱梅和法兰克福都很想引进他。除此之外还有意甲的亚特兰大也很感兴趣。

最后，他的选择的是具有连续性。格鲁季奇在上个赛季一直和柏林赫塔在一起，他找到了一个可以安顿袭来的俱乐部和城市。

“我喜欢这里，”他说。“在我的职业生涯中，我非常幸运地经历了一些美丽的城市：贝尔格莱德、利物浦，现在是柏林。

“从我来到赫塔的第一分钟起，我就感到非常受欢迎。我在这儿住惯了。”

格鲁伊奇最近在该市标志性的蒂尔加藤酒店附近买了一套公寓，经常可以在当地的意大利餐厅里找到他。他说，他唯一的不满就是交通。

据他自己承认，在球场上，他的状态并不完美。赫塔在德甲经历了一个艰难的开局，教练安特·科维奇在11月失去了他的工作。

他的继任者是一个不需要向全世界球迷介绍的人。尤尔根·克林斯曼的最后一个俱乐部角色是十多年前在拜仁慕尼黑，但是他的到来给赫塔带来了新的乐观情绪。

他的第一场比赛，主场输给了多特蒙德，但是给奥林匹亚球场带来了满员的观众，从那以后，他们拥有了两场胜利，两场平局和三场零失球。赫塔在冬歇期前排名第12位，在输给多特蒙德之后一直排在倒数三名。

“这是一个艰难的开始，”格鲁伊奇承认。“我们输了一些比赛，作为一支年轻的球队，我们的信心下降了。但我们知道，如果我们能继续努力，我们就能改善我们的处境。”

克林斯曼的第一个行动就是告诉格鲁伊奇他将会扮演一个关键的角色；这支球队将会充分发挥这名强大的中场球员的能力。

“当然，这很令人兴奋，”他笑着说。“两位尤尔根都是你的教练，哈？他们都是大牌，在这样的教练手下工作对我来说很重要。”

“他(克林斯曼)在德国是一个真正的传奇。他来的时候非常积极，给了我很大的信心，所以能够向他学习，在他手下工作是一种荣誉。”

至于克洛普，他保持着经常的联系。格鲁伊奇知道，如果他表现出色，将会有一条WhatsApp消息向他奔来。

“这听起来是件很小的事情，”他说，“但对一个年轻球员来说，这意味着很多，相信我。”

除此之外，他在利物浦的主要联系人是朱利安·沃德，俱乐部的租借途径和足球合作经理。沃德负责球员、赫塔、克洛普和利物浦体育主管迈克尔·爱德华兹保持联系，以便准确判断他的进步。

如果需要的话，格鲁伊奇还可以向健身和调养部门的负责人安德烈亚斯·科恩迈耶或营养部门的负责人莫娜·内默寻求建议。

这一切都增加了一种感觉，尽管他可能在900英里之外，但他仍然是俱乐部的重要人物。即便如此，就像他自己承认的那样，如果他想成为安菲尔德的主力，他还有很多事情要做。

“我知道这将是艰难的，”他说。“我不蠢。我知道利物浦现在是一支不可思议的球队，世界上最好的球队。所以，我知道如果我想要一个机会，我必须在一个非常高的水平上。”

“这就是为什么我尽可能多地看他们的比赛，去学习和了解他们的水平。我知道进步是唯一能帮助我的东西。”

“这就是为什么我可以接受这个赛季我需要经常去别的地方打球。我需要时间，我需要学习比赛，什么时候防守，什么时候进攻，什么时候上场。我想提高我比赛的每一部分。”

“防守是很重要的一部分，因为当你看利物浦的时候，他们防守的就像地狱！每个球员都在为球场上的每一寸土地而战，这让人印象深刻。有时我只是看着他们就感到很累了！”

“乔丹、吉尼、法布、米尔纳——他们都是像我这样的球员的榜样。他们所做的工作通常都被低估，但他们的水平如此之高。他们每场比赛都打得很激烈。这是我所向往的。”

“下个赛季，谁知道呢，希望我能加入他们。这就是我所希望的。”

当利物浦在六月份加冕欧洲冠军的时候，格鲁伊奇还在马德里，尽管由于早班机的关系，他错过了随后的庆祝活动。

“不过，我和派对上的德扬·洛夫伦进行了视频聊天，”他透露，“所以我至少体验到了一点气氛！”

“就在比赛前在那里，这太特别了。整个城市一片红色。”

那么，在几周后再次被租借出去，放弃本赛季取得更大成功的机会，是不是很困难呢？

“不，”他坚定地说。“你很容易感到沮丧，想知道为什么你会被租借出去，但我不这么认为。”

“别忘了，我们说的是世界上最好的球队。他们希望赢得每一场比赛。他们的标准是最高的，不是每个球员都能马上达到。”

“有一些伟大的年轻球员，比如特伦特和乔·戈麦斯，他们可以做到，但其他人必须以不同的方式做到。”

“我看着哈里·威尔逊，一个不可思议的球员，我自己也很相似。我们正在努力达到那个水平，但是我们需要去通过比赛来达到那个水平。它不是一夜之间发生的。”

“对我来说，在这个年纪有球踢更好。如果我是25或26岁，那么是的，是时候让我看看我是否是利物浦的轮换球员了。”

“但是，在23岁的时候，我必须做出影响，我必须学习。我必须经常比赛，我必须测试我自己，了解我的身体能应付什么样的比赛。这是有关要找出我是谁，我是哪种球员。”

旅程还在继续。德甲赛季将在本月晚些时候重新开始，克林斯曼在教练席，格鲁伊奇在中场，柏林赫塔全队都在向上看而不是向下。

回到默西塞德郡，另一位尤尔根将饶有兴趣地观看他的比赛。

2020年会给利物浦的2016年第一笔签约带来什么呢？