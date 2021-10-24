从笑柄到皇马精英——维尼修斯以最佳状态迎接国家德比

这名巴西边锋已经从伯纳乌的艰难开局中恢复过来，成为最令人畏惧的球员之一

从笑柄到精英，从恶意的表情包到实现他在皇马的梦想。

巴西前锋维尼休斯自2018年来到西班牙首都以来饱受批评，但他在本赛季的开局让他的批评者们无话可说。

这位21岁的球员和前锋本泽马已经成为皇马最大的威胁。

当维尼休斯刚加盟并展现出一些早期的潜力时，一些过于热情的皇马媒体将他与巴塞罗那传奇、六次金球奖得主梅西相提并论。

这是一个可笑的信息，但很快就被证明是错误的，因为维尼休斯不稳定的表现让他成为了一个被调侃的人物，他被推到马德里的聚光灯下，填补了C罗离开后的左翼。

这种对比对维尼休斯很不利，许多人很快就批评他控球幼稚、神经紧张和疯狂的射门。快进到三个赛季后的现在，情况完全改变了。

现在加泰罗尼亚没有人在笑，维尼休斯周日来到诺坎普，本赛季11场比赛进了7球，一个令人害怕的球员。

维尼休斯在西甲的所有五个进球都是在运动战中打进的，而巴塞罗那的主要进攻威胁孟菲斯-德佩只进了四个球，其中两个是点球。

34岁的皮克成功地让基辅迪纳摩前锋苏普利亚哈在周中的欧冠比赛中保持沉默，但是维尼休斯的水平要高得多，而本泽马现在处于最佳状态。

在六个月没有进球之后，维尼休斯在上赛季对阵利物浦的比赛中突然成为焦点。在欧冠四分之一决赛中，他梅开二度，瓦解了克洛普的防线，预示了他现在的表现。这两个进球占了他2020-21赛季进球总数的三分之一，上赛季，他在皇马的49场比赛中总共只有6个进球。

这突出了缺乏准度，这让他成为了一个不断流传的笑话，但他继续致力于自己的比赛，现在他正在得到回报。

因为维尼休斯在很早的时候就被安排参加了很多的比赛，而且踢的还是C罗的位置，所以人们很容易就忘记他的年龄。他仍处于事业的初期。从历史上看，皇马并不是最有耐心的俱乐部，但皇马主席弗洛伦蒂诺以4500万欧元从弗拉门戈队签下了维尼休斯，他一直希望给他一些时间。

在维尼修斯在左路零星的神奇表现中，弗洛伦蒂诺看到了一个超级巨星胚子。本赛季，维尼克斯提高了他的终结能力，传球的准确性，最重要的是，在禁区内不再显得紧张。

维尼修斯周中在客场5-0大胜顿涅茨克矿工的欧冠比赛中打进两球，并创造了一个进球，他的第二个进球成为本赛季迄今为止最精彩的进球之一。

他从左路切入，冲进一群球员中，过掉了他们，面对禁区内的另一名防守队员时，他将球拉向左边，这让人想起梅西在对阵拜仁慕尼黑时的动作，当时博阿滕被晃倒在地。最后，他把球送进球门，但没有像他在过去的赛季那样疯狂的动作。

维尼修斯说道：“我只有21岁。我有很多时间成为俱乐部所希望的球员，我相信我能做到。我一直在努力工作。有时候我做不到，但这很正常。我一直在努力，进球就来了。这个赛季我已经进了7个球，这已经超过了上个赛季。”

本泽马对他的队友表现出愤怒的日子已经结束了。不到一年前，有人看到他告诉门迪不要把球传给维尼修斯。

当时本泽马说道：“以我母亲的性命担保，他是在和我们作对。“

但现在本泽马已经改变了口气，他说道：“就他的年龄来说，他是一名伟大的球员。他进球了，并且创造了进球，我们都希望能继续保持下去。”

维尼休斯以前在国家德比中也有过进球。他在2020年3月为皇马首开记录，在对阵塞蒂恩带领的巴塞罗那的比赛中取得了至关重要的胜利，并一路迈向冠军。从那以后他有了很大的进步，很多人把这个赛季的改变归功于新教练安切洛蒂。

安帅谦虚地说道：“我不是魔术师，只是一个教练，教练必须给球员们足够的信心，让他们表现出自己的品质。”

与此同时，西班牙六台节目El Chiringuito的何塞-路易斯-桑切斯报道称，维尼休斯也开始与一位运动心理学家合作，或许正是这位心理学家帮助他变得更有毅力。这是一项正在进行的工作。如果他能消除这些缺陷，就不会有比他更有威胁的球员了。

在十月份对马洛卡、比利亚雷亚尔、谢里夫和西班牙人都没有进球后，《马卡报》评价道：“维尼休斯似乎在本赛季的第一场比赛中耗尽了所有的效率，”

在第一场比赛中，皇马以6-1获胜，而在其他几场比赛中，皇马丢掉了重要的积分，有时这位前锋似乎又回到了过去的状态。

在对阵矿工的比赛之后，皇马希望维尼休斯已经找回了最佳状态。