从狂人遭解雇谈起，尤文模式或许才是真正出路

穆里尼奥已成过去式，不过曼联的困局依旧没有完全解决，也许走上尤文的道路，才能让红魔真正迎来复苏。

在客场惨败利物浦之后，穆里尼奥一时间受到了千夫所指，下课征讨之声不绝于耳。就在沉默了16小时后，曼联官方却突然宣布了狂人的下课消息，一时间一石惊起千层浪，各种声音纷至而来。有的人称曼联“天亮了”，有的人怒喷格雷泽家族与艾德·伍德沃德所领导的管理层太过短视，昏聩无能。身为足坛最顶级的教练之一，穆里尼奥的此番遭遇让人有着无限的感慨，即使是被扫地出门，“特殊的一位”依旧和往常一样，引爆足坛，成为了舆论漩涡的中心点。

当然，曼联解雇穆里尼奥有着无数理由，成绩不佳，更衣室失控，言论消极甚至影响俱乐部形象等种种，都是他的“罪证”。不过曼联沦落到如此地步，将所有责任全归咎于穆帅一身，真的合适吗？答案自然是否定的。

从明面情况上来看，曼联的阵容确实是星光熠熠，不消说博格巴、德赫亚和卢卡库这种顶级巨星，即使是最不起眼的达米安、林德洛夫等人，也是各自国家队独当一面的大人物。因此在许多人看来，一手炸弹却打成了这个样子，绝非曼联的阵容拖累了穆里尼奥，而是这位曾经的王者已明显落后于时代，无论是技战术还是球队的日常管理，战术思想，都已不再适用于如今的足球世界。事实真的如此吗？

从某些层面而言，上述观点有自己的道理，曼联成绩不佳、更衣室全面失控就已经证明了穆帅过去那套“摆大巴，打鸡血，严父出孝子，打一巴掌给一甜枣”行事方法确实已经有些落后于时代并且有些不适用于现在的球员。不过在在深入分析一下，穆里尼奥与曼联的恩爱情仇，需要反思的东西恐选不止表面上看到的那些。

虽然曼联乍一看上去确实实力雄厚，但细细思考，穆里尼奥的一些言论确实有着自己的一番道理。比如在惨败克洛普之后，面对镜头的狂人怒喷球员能力不足并指责俱乐部高层引援不力，认为红魔阵中没有像自己以前过去麾下的那些出色而又有各自特点的球员。

也许你会认为这是穆帅的自我麻醉，也许你觉得为“特殊的一个”辩解实在太过厚古薄今，但无法否认的是，当今足球运动员的整体质量早已“今非昔比”，相较于5-15年之前，出现了明显而严重的下滑。无论同意与否，这都代表了当今足坛的主流观点。从绝大部分球迷到各路媒体再到一些已退役的前职业球员，都曾有过类似言论。

要证明这一观点其实非常容易，如今的世界足坛可以说早已没有了百花齐放的样子，梅西、C罗两人联手几乎垄断了各类奖项，今年莫德里奇在金球奖上的突破，也只能算作一次小插曲。要知道10年之前，绝对没人会想到会出现这样的情况，那时候即使强如大罗、小罗和舍甫琴科等人，也不乏强力对手，无法完成这样的壮举。

这绝对不是梅西与C罗的实力，绝代双骄在足坛的地位和水平早已无须多言，但如果两人都年长5岁，恐怕二人拿到的金球奖数目都会少上1-2座。

最让人难以接受的是，尽管整体实力下滑，人才库急剧缩水，但俱乐部在球员的转会中的花费却在急剧上升，商业炒作可以说是达到了前所未有的“高度”。

尤其是在内马尔天价加盟巴黎圣日耳曼之后，这一问题更是被无限放大，如今的足坛，随便一位小妖或者灵光一现的球员都被吹成了未来巨星，俱乐部引进一位球员动辄就需要花费四五千万欧元转会费，同时还要支付不菲的签字费与佣金。

面对如此情况，绝大部分豪门俱乐部分成了三个派系。

第一派以波尔图、摩纳哥和罗马等队为代表，也就是俗称的黑店模式，低买高卖是他们活下去的主要手段。不过从这几家最具代表性的球队来看，这种“活法”实际上最多做到自给自足，而且无法保证球队的竞争力。由于成本上升、广撒网的不确定性，知名“黑店”波尔图一度因为违反欧足联财政公平政策而遭到罚款，而如今的摩纳哥和罗马更是让人惊心怵目，在大肆出售当家球星和引进妖人之后，都在本赛季遇到了严重的排名危机。

第二派以曼联和皇马等队为代表，也就是被一直吐槽的“买买买”模式。这三家球队在购买球员时，有时候会出现经济层面考虑盖过竞技层面的问题。就拿曼联来说，流量、话题以及商业成为了格雷泽家族与伍德艾德的一切，为了赚得盆满钵满，他们有时甚至愿意以牺牲球队成绩作为代价。至于皇马方面，引进贝尔和J罗就充分说明了弗洛伦蒂诺的在球员转会问题上的某些真实想法，球员实力也许并非当世一流，但只要你贵而且极具曝光度，那么我们就会选择签下你。这也是皇马能够在欧冠中获得连庄却很难染指联赛冠军的根本原因之一。

第三派以尤文为代表，也就是俗称的“捡漏”型俱乐部。不同于上面几大豪门，斑马军团以引进性价比极高的球员为主要手段。在引进球员时他们往往眼光精准，能力运气兼备，经常能够去伪存真，引进一些性价比极高的悍将。比如之前的莫拉塔和现在的马图伊迪与道格拉斯·科斯塔等人，无一例外都处在旧主抛弃的边缘，而后以极低的价格来到尤文。联赛处于绝对的统治地位，履次闯入欧冠决赛，无不诉说着尤文图斯的实力，也从侧面反映出拉捏利家族的精明强干。从目前的情况来看，这家意大利豪门所践行的方式最符合绝大部分俱乐部的健康发展。

而尤文之所以能够获得成功，一切都离不开俱乐部前任CEO马洛塔的存在，正是他与帕拉蒂奇的慧眼识珠与极为高明的谈判技巧，才开创了尤文的盛世。这一点的核心就在于意甲绝大部分球队都存在的职位——技术总监。

说了以上的内容之后，再回过头来看看穆里尼奥下课的情况，不难发现曼联确实在引援和搭建球队方面有所欠缺。要知道狂人一直都不是一位以因材施教而著称的主帅，相反，他们需要按照穆帅的打法和喜好配置好相应球员。不过商业高手伍德沃德明显没有为穆帅做好这一点。

无论是“特殊的一个本人”还是俱乐部高管“三德子”，对曼联如今的混乱状况都难辞其咎。也许对于红魔来说，设立一位合适的技术总监才能够从根本上解决俱乐部如今的困境。这样一来，既能最大程度得保证球队在转会市场中得到合适自己的球员，也能够让主帅与高层出现矛盾时有所缓冲。

不过英超俱乐部的传统就是Manager同时负责这一切，想要一下子转变也面不小的阻碍，任重而道远，我们只能静待红魔重回荣光。