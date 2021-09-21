从欧冠罪人到英超英雄 林加德和德赫亚如何挽救自己的曼联生涯

红魔在对阵西汉姆的比赛中的英雄们认为他们的老特拉福德生涯在这个夏天就结束了，这是可以原谅的，但现在他们都已经挽救了的生涯

在另一条时间线中，林加德将会在上周日西汉姆对阵曼联的比赛中为西汉姆出场。

林加德在伦敦球场的租借期成为上个赛季的最佳故事之一，这位英格兰国脚在16场比赛中打入9球，并因此成功回到了英格兰国家队。

那次状态复苏，加上夏初桑乔的到来，让很多人相信，在转会窗口关闭之前，林加德将离开他少年时代效力的俱乐部。

然而，他还在这里，在西汉姆的忠实球迷的欢呼下，在第89分钟在客场球迷面前庆祝他的精彩进球，在这场比赛中，曼联在最后时刻取得了领先，而他们在比赛中一直挣扎于达到最佳状态。

在2020年的英超联赛中，林加德只踢了64分钟，现在他已经恢复到过去9个月的水平，这证明了他的韧性。

这种韧性在对西汉姆的比赛中得到了进一步的体现，这位28岁的球员从周中欧冠伤停补时阶段的失误中恢复过来，打进了制胜球。

他在赛后告诉天空体育：“上周我一直在努力克服，这并不容易，但今天能得到几分钟的时间并进球是不真实的。”

“我在西汉姆度过了一段美好的时光，但我必须去曼联，并为曼联尽我最大的努力。”

所以林加德要继续前进了，但他的未来会怎样呢？

索尔斯克亚在季前赛中明确表示，他希望林加德留下，而且他也兑现了自己的诺言，让这名攻击型中场更多地出现在一线队的阵容中。

林加德自己在训练中也表现出色，希望能进一步打动主教练，他对没有进入周日的首发阵容感到失望。

他拒绝了一份新的合同，目前他的合同已经进入最后一年，而球队在最后一刻签下C罗可能会让林加德在替补席上的时间变多更多，比本赛季开始时他可能预计的时间还要长。

如果他能在替补席上保持这种改变比赛的状态，他仍然会有一个位置，但距离世界杯还有一年多的时间，这是否足以说服林加德长期留在球队还有待观察。

如果他需要一些灵感来帮助自己在几场杯赛或对阵较小球队的比赛之外成为一个更常规的首发，那么他只需要看看他在西汉姆的比赛中最后一刻的英雄队友德赫亚。

迪恩-亨德森在2020-21赛季的崛起最终导致德赫亚在赛季的最后几个月里失去了主力位置，在欧联杯决赛的点球大战中，他没有扑出比利亚雷亚尔的11个点球，有些人认为他在老特拉福德的职业生涯即将结束，有这样的想法是可以原谅的。

据了解，索尔斯克亚在赛季前的训练中还没有决定谁将成为他的头号门将，只是因为亨德森感染了新冠病毒，所以赛季初的前几周他无法参加比赛。

这名英格兰门将最近几周U23梯队的比赛中出场，他已经再次恢复了体能，但一个人的不幸就是另一个人的好运，德赫亚似乎用双手抓住了这个机会。

周日伤停补时阶段第五分钟，他扑出了马克-诺布尔的点球，这是自2016年4月以来他的第一次扑出点球。此前，在俱乐部和国家队，他连续40次无法扑出点球（包括点球大战）。

索帅说道：“我相信德赫亚，我也看到了他的表现，他现在已经不同了。”

“他要求提前回来参加季前赛，他想展示自己有多好，以及有多么专注，今天他为我们保住了两分。”

索尔斯克亚可以依靠两个不可能的英雄来获得三分，这是非常鼓舞人心的，尤其是曼联本赛季到目前为止严重依赖像布鲁诺-费尔南德斯，博格巴，当然还有C罗这样的球员。

无论你对他的战术决定作何评价，在索尔斯克亚掌权期间，他无疑培养了一种团结的精神，那些认为自己的时代已经过去的人，能够再次回到球队中去。

除了林加德和德赫亚，曼联还有更年轻的替代者，但他们现在都在收获他们坚持不懈的回报，并证明了自己的价值。

这并不意味着他们在俱乐部有长期的未来，但在周日的英勇表现之后，索尔斯克亚将不会担心太多。