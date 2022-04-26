从梦幻岛到恐怖三连败：哈维的巴萨蜜月已经真正结束了

击败皇家马德里、马德里竞技、那不勒斯和其他球队——哈维的到来将巴塞罗那推向了梦境。

但在4月期间，他们已经冲进了一个更黑暗的地方。

他们尖叫着醒来，在俱乐部历史上第一次在诺坎普连输三场后，哈维的蜜月期真的结束了。

无论好坏，对于这位前巴萨中场来说，这是一个旋风式的开局，他把在伯纳乌4-0击败皇马的比赛比作一部科幻电影，但也承认有"恐怖的时刻"。

上周在诺坎普有进一步的打击，巴萨0-1输给了保级球队加的斯，然后在周一凌晨以同样的比分输给了升班马巴列卡诺。

更多的事件还在后面，马洛卡，另一支为保级而战的球队，将在本周末造访诺坎普。

他们需要遵循的击败巴塞罗那的剧本已由加的斯和巴列卡诺写好。低位防守，有组织的浪费时间，在不同的球员受伤或抽筋的情况下进行轮换，用反复的小犯规来打断比赛节奏。

巴萨的低迷状态使他们获得联赛第二的希望，甚至是新赛季欧冠的参赛资格，都面临着风险。特别是对加的斯的表现，就像罗纳德-科曼时代一样令人失望。

巴塞罗那在今年年初15场不败的光泽已经消失了。

"我明白为第二名而战对球迷和球员来说没有那么大的动力，"哈维说道，"但我们必须参加欧冠，我们希望听到下赛季的欧冠联赛主题曲。”

"我们必须更好地进入比赛。在上半场，我们表现不好，在下半场情况好了一些。我们尝试了一切，但情况很困难。作为一名教练，我认识到自己没有激励好球员。"

在主场输给法兰克福也是一个残酷的打击，不仅让他们赢得欧联杯的希望破灭，而且对球队的士气也是有严重打击，那一天客场作战的法兰克福有数万名球迷涌入诺坎普，看着客队一度3-0领先巴萨。

法兰克福的球迷大量抢购了诺坎普的比赛门票，据说有30000人进入了现场，填满了标志性的巴萨主场，并高声歌唱。

俱乐部的球迷组织通过抵制入场看球队和加的斯的比赛来抗议俱乐部允许如此多的客队球迷进入，结果那一场比赛诺坎普内留下了奇怪、空洞的气氛。

虽然球迷们在对阵巴列卡诺的比赛中回来了，但两场比赛的上座率都在5万人左右，这个数字甚至比不上巴萨女足的比赛上座率。

在过去的几周里，巴萨女足在诺坎普进行了两场女子欧冠比赛，超过9万名观众入场观战，创造了女足运动的世界纪录。

对阵法兰克福的争议也导致了俱乐部的调查，主席拉波尔塔试图指责一些出售黄牛票的季票持有者和一个过时的订票系统，该系统超载了，但实际上它没有多少责任。

在球场上，巴萨的状态在国际比赛日前在伯纳乌达到了顶峰，然后突然间就他们就没了动力，这与上赛季情况类似，他们在同一时刻痛击皇家社会，然后丢掉了冠军。

哈维承认，打高位逼抢的比赛——这是俱乐部近年来没有练习过的——已经对他的球员造成了影响。

佩德里的受伤也是一个大问题。

巴萨在佩德里状态最好时表现出色，但他现在因腿筋撕裂而赛季报销，从他缺阵的那一刻起，球队就泄气了。

法蒂也一直缺席，他有可能在对马洛卡的比赛中替补出场，这为巴萨本赛季的最后五场比赛提供了一丝希望。

这名少年在9月对阵莱万特时伤愈复出，提高了俱乐部的士气，希望现在他能再次做到这一点。

哈维在上任后惊讶地表示，很多球员都没有接受过巴萨的阵地战训练，而这仍然是一个挑战。

德斯特——另一个现在因伤缺阵的巴萨球员——没有很好地追防阿尔瓦罗-加西亚的跑动，并最终导致巴萨丢球，而弗兰基-德容在又一次表现不佳后被提前替换下场。

同时，奥巴梅扬进球状态一直很好，但在背身拿球和控制方面却很挣扎，这在一支想一直保持球权的球队中是个问题。

此前对阵皇家社会时，巴萨的控球率比对手低，由于皇家社会浪费了许多机会，最终巴萨才得以1-0战胜对手

在马洛卡周末来访之前，哈维有很多工作要做，无论是战术上还是精神上。