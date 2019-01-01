从格林伍德到戈麦斯 曼联新星准备在欧洲爆发

欧罗巴联赛让索尔斯克亚有机会给年轻人更多的上场时间，但是今年谁能得到机会呢？

自从5月1比1战平哈德斯菲尔德后，曼联一直在为缺席欧冠做准备。

但是周四，在过去的48小时里哈萨克斯坦的小球队阿斯塔纳坐下来观看了欧洲大陆豪门在顶级赛事的比赛，当他们来到老特拉福德参加次一级赛事的首场比赛时，现实将会给他们带来巨大的冲击。

对于索尔斯克亚来说，这场比赛会让他从重返英超前四的战斗中分心了很多，原因是他需要长途跋涉11400英里。但这确实给了他一个机会，让他有机会把更多的一线队时间奉献给一些年轻球员，此前他曾让这些球员体验过一线队赛事。

对于那些处于边缘的球员，谁能有望在欧罗巴联赛中首发呢?哪一位可以作为首发球员的替代品呢?在他们被推到聚光灯下之前，还有谁需要多一点时间？

下面，够力足球将会盘点谁会在本赛季曼联的欧战中得到机会。

格林伍德

让我们从最显而易见的一位开始。梅森·格林伍德在索尔斯克亚的带领下声名鹊起，他很快就成为了曼联板凳上的常客，但他的教练最近警告说，他在一线队赛事的经历也会面临低谷。



“格林伍德不习惯像现在这样少打比赛，”索尔斯克亚在8月南安普顿之旅前告诉媒体。“他已经习惯了每周都踢比赛，而他偶尔也会踢半个小时比赛。对他来说，这是一个学习过程。”

欧罗巴联赛为他提供了一个完美的平台，让他有更多的首发机会。由于马夏尔和拉什福德需要为英超赛事保持活力，这位17岁的球员甚至会发现自己在周四晚上将成为曼联的9号位首发。

预测：首发

戈麦斯

自从索尔斯克亚在夏天用4-2-3-1阵型改变了曼联的阵型后，一个明显的漏洞出现在了10号位置。无论林加德、佩雷拉还是马塔都在前锋的身后首发，目前还没有一个令人信服的案例表明曼联在攻击中场有一个一成不变的答案。

戈麦斯绝对是一名能够完成这项任务的球员，他在澳大利亚和亚洲的季前赛中表现出色，我们有理由相信索尔斯克亚会信任他，他能在欧罗巴联赛中偶尔出任首发。

这名19岁的球员也有自己的适应能力，这意味着如果挪威人觉得有必要把他带到一个更大的位置上，他也可以踢更大的位置。

预测：首发

钟塔西

他在新加坡战胜国米的季前赛中的表现让很多曼联的粉丝兴奋不已，而这位荷兰边锋无疑可以在本赛季在欧罗巴联赛中利用一系列积极的表现提升自己的地位。

这位19岁的球员自从去年12月索尔斯克亚执教以来，一直处于一线队的边缘，在那一个月后2比0战胜雷丁的足总杯比赛中首次亮相。虽然曼联在边路位置上有很多选择，但是桑切斯在本赛季余下的时间里被租借至国米让他的位置上升了一个台阶。

要让格林伍德、戈麦斯和钟塔西都在同一条前锋线上首发可能有点冒险，所以钟塔西可能要比他的同龄人多等一些时间。他犀利的步伐和果断的风格无疑使他成为板凳上一个引人注目的选择。

预测：替补

加纳

今年2月，17岁的加纳在对阵水晶宫时完成了他在英超的处子秀，他的教练给了他最高的赞誉。

“我们非常相信他会成为下一个卡里克，”索尔斯克亚说。“我知道他很年轻，我也知道把他和像卡里克这样出色的球员相比是不公平的，但他们有很多相似之处。”

在欧联杯的比赛中，他很可能会得到一个的机会来展示他像卡里克一样的实力，尽管现在他仍然是U23阵容中的一员，但他在U23变得越来越重要。

预测：替补

莱维特

莱维特可能还没有有过曼联一线队比赛机会，但他很有可能成为曼联青年队的下一个跻身一线队的球员，吉格斯已经两次征召他加入威尔士国家队。

这位充满活力的中场球员在过去的12个月里不断成长，在青年队打进了一些关键的进球，并在U21青年队上个月在杯赛上击败了罗瑟勒姆联队一线队的比赛中出场。

在所有还没有在索尔斯克亚的阵容中留下印记的曼联年轻人中，莱维特是最有希望的。但本赛季的欧罗巴联赛对他来说可能来得有点快。

预测：还需要更多时间

威廉姆斯

随着万比萨卡和卢克-肖成为边后卫的第一选择，阿什利-杨、达洛和罗霍成为他们两位的备选，因此曼联在边后卫方面储备充足。

但是在经历了一场重要的欧洲比赛之后，威廉姆斯已经进入了索尔斯克亚的视线。

这名速度很快的左后卫是另一个在8月战胜罗瑟勒姆的重要球员，他很可能在未来几年成为一线队的重要人选。今年的欧罗巴联赛呢?曼联目前似乎有足够的选择。

预测：需要更多时间