从校园走出的中国男足：拜仁助力追赶欧洲劲旅

在拜仁俱乐部的支持和协助下，中国校园足球U15国家队再次出征阿迪达斯杯，取得的巨大进步令人欣慰。

8月19日傍晚，刚刚结束阿迪达斯杯征程回到国内的中国校园足球U15国家队，刚下大巴还没步入教育部准备的总结交流会现场，就看到了熟悉的朋友，拜仁慕尼黑的吉祥物伯尼。小伙子们开心地和伯尼击掌，就像是前几天在慕尼黑的时候一样。

在球队出征之前，全国青少年校园足球办公室领导小组办公室主任、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰司长曾提出，考虑到三个小组赛对手本菲卡、巴塞尔和萨格勒布迪纳摩都是实力相当不俗，尤其青训水平很高的欧洲传统劲旅，中国队能够进一个球就是成功，赢一场就是胜利，小组出线则是奇迹。

要知道主办方一开始邀请中国队参赛的时候，曾考虑过只是去观摩和踢热身赛，担心实力差距太大，但王登峰司长婉拒了对方的好意，表示既然出去就是要好好学习，看看自己到底在怎样的水平线。最终中国队三场虽然都输球，但比分相当接近（两场1比2和一场1比3），场边的欧洲足坛专业教练都惊叹于中国队展现出的技战术水平，感慨只是在配合默契程度上稍逊一筹。

默契的确是校园足球国家队的短板，这是校园足球计划实施四年以来的第一支国家队。和长期一起训练的欧洲俱乐部不同，球队是在今年一月校园足球冬令营的时候组建。此前参与到夏令营分营和总营选拔和训练的拜仁教练，继续扮演了积极的角色，打造了一支在五月参加了拜仁青年杯的球队，中德两国教练组通力合作，击败卫冕冠军泰国最终排名第三，让已经习惯了中国足球垫底的各国教练刮目相看。值得一提的是在国内和中超梯队的比赛中，这支校园足球国家队也并不落于下风，甚至还取得了一些比赛的胜利。

中国足球并不缺乏苗子，需要的是高水平教练的精雕细琢以及足够的比赛机会。通过这一年时间的努力，校园足球国家队主力门将王旭感慨说能够真切感受到和国外球队的差距越来越小。校园足球的苗子平时都是在各地上学，为了更好准备这次阿迪达斯杯，18人的球队又补充了一半来自四支中超球队的同年龄段优秀球员，只是在出发之前进行了二十多天的集训。这就难怪带队的拜仁东亚区青训总监马永明感慨，球队就差这么一点点，否则完全有机会击败欧洲球队。

2016年，拜仁成为在中国成立子公司的第一家欧洲俱乐部，展现出不一样的长期战略。成立伊始，乘着中德两国政府签订足球合作协议的东风，拜仁中国就和同样刚刚起步的校园足球项目建立合作。以今年校园足球夏令营为例，拜仁派出一支由24位经验丰富的高水平教练组成的队伍，去八个营区选拔球员并进行教练培训，最终在上海东方绿舟的总营，拜仁青训团队更是由前世界杯冠军主力，拜仁队长奥根塔勒亲自挂帅。正如拜仁中国董事总经理鲁文·卡斯帕所说，这次比赛所反映出的一点点差距，恰恰可以成为拜仁和教育部未来进一步合作耕耘校园足球的基础和方向。