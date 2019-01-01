从最佳到平均 现在的德赫亚在曼联将何去何从

在过去的12个月里，西班牙人的表现一直受到关注，所以他真的值得在老特拉福德获得一份新的大合同吗？

曼联有一个大卫·德赫亚难题。

他们的四次年度最佳球员和无可争议的第一门将还没有向俱乐部承诺他的未来，随着目前的合同在2020年结束，现在有一个非常真实的前景，他们可能直接失去他。

但如果西班牙人离开，真的会是一场灾难吗？

回想一下2011年在英格兰的第一个不稳定的赛季。德赫亚成为了人们嘲笑的对象，他在左路、右路和中路都丢了球，在曼联的失球中，他看上去根本就不是一个可靠的存在。弗格森爵士真的弄错了吗？当时看起来确实是这样。

然而，随着德赫亚最终安定下来后，在传奇苏格兰人的带领下再打了一个赛季，他获得了第一个联赛冠军。又过了几年，在接下来的几年里，这种慌张和飘忽不定的表现迅速发展成为世界上最好的守门员之一。

这一个慌乱和飘飘然的责任迅速发展成为世界上最优秀的门将之一。

事实上，曼联球迷说德赫亚是俱乐部自2013年以来最好的球员，这是正确的。他有时凭借一人就能为球队赢得比赛——谁能忘记在2017年3-1战胜阿森纳的比赛中，这位西班牙人令人难以置信地救下了14脚射门。

但我们现在看到的是，这位多年来为曼联创造奇迹的球员，看起来他就好像即将离开曼联一样，即将自由转会。那么为什么缺乏紧迫感呢？

事实是，尽管有报道称他最终准备签下一份周薪29万英镑的新合同，但俱乐部的一些人无疑仍在怀疑他是否值得。28岁，应该是门将的巅峰时期，他最好的日子已经过去了吗?

德赫亚在2017-18赛季的表现好得惊人，他是曼联屈居曼城第二的主要原因。然而，从那以后，在他一贯光鲜亮丽的表现中出现了明显的裂痕，几次引人注目的失误让他的球队付出了代价。

转会皇马失败是否对他的心态和表现能力产生了持久的影响？曼联的全面衰退有影响吗？可能两者兼而有之。然而，可以肯定的是，并没有像几年前一样，在一段时间内，德赫亚可以一直保持着出色的状态了。

从2016-17赛季的数据来看，曼联在穆里尼奥执教的第一个赛季排名第六，但只丢了29个球，比冠军切尔西少4个。

正是在那个赛季中，德赫亚受到了他前面的人相当好的保护——从那以后的许多年里，这一保护都再也没有很好的出现。、

根据Expected Goal的数据，他根据所面对的机会的质量来看，他挽救了大约+5个进球——大致和上个赛季Alisson为利物浦所做的一样(+5)。四月在曼城的六次扑救是这位曼联门将个人表现最好的一场比赛，对于他来说这是那个令人印象深刻的赛季的一个坚实的结尾。

然而，没有迹象表明2017-18年会发生什么。

“大卫·德赫亚绝对是本场最佳球员。”这是温格对曼联在酋长球场3-1获胜的比赛中对德赫亚令人难以置信的表现的反应，这并不是一次性的。

这位前马竞球员在整个赛季都表现得很霸道，并且由于几乎14粒进球被阻止(基于Opta的xG模型)，这是英超历史上最伟大的个人赛季之一。

接下来是几乎不可避免的宿醉效应，但没人能料到会有这么糟糕。

一个守门员在赛季结束时的进球被阻止的数字是-0.1，这几乎是你能得到的最接近平均水平的数字，虽然对许多球员来说这将是一个坚实的赛季，但对德赫亚来说，2018-19赛季是一个巨大的失望。 正如下图所示，也是赛季数据显示出德赫亚越来越容易在右下角失球了。

索尔斯克亚时代执教的早期，德赫亚在客场对阵托特纳姆热刺的比赛中11次扑救，及时的提醒了我们西班牙人的能力，但是在4月份对阵曼城和切尔西的比赛中，由于失误导致的进球，使得这个赛季无论对球员还是俱乐部来说都是一个很低迷的收尾。

更让人痛苦的是，曼城和利物浦分别以98分和97分结束了比赛，两支球队都夸耀自己的巴西门将是世界上最好的。尽管德赫亚拥有所有积极的特质，但他并不像埃德森或阿里森那样拥有出色的脚下球能力，同时他也不能像那那位对手那样有效地出球。

本赛季可能只踢了四场比赛，但令曼联担忧的是，困扰德赫亚在2018-19赛季屡屡犯下的错误又卷土重来。

根据xG的数据，本赛季只有莱斯特城给le 对手比曼联更低质量的机会，而德赫亚的扑救率已经-0.4了。更重要的是，右手边的问题和以往一样普遍，帕特里克·范·安霍尔特8月份在老特拉福德为水晶宫绝杀取胜所打入的进球就是最明显的例子。

如果这位28岁的球员签下一份新合同继续留在老特拉福德，他很可能成为足球史上收入最高的门将。但，是时候停止错误了。也是时候让以前的那个德赫亚回来了。