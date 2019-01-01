从新梅西到与C罗格格不入 迪巴拉在尤文的败落

这位阿根廷的10号球员在过去的一年里已经失宠了，尤文图斯迫切希望在这个夏天卖掉这位前锋。

2015年夏天离开巴勒莫加盟尤文图斯后不久，保罗·迪巴拉回到西西里看望了一些朋友。

在一次去海滩的旅行中，前锋很自然地去游泳了。就在这时，“奇怪的事情”发生了。

他说:“当我要离开大海的时候，我看到所有的人都在岸边等着我。”

迪巴拉立刻担心当地人会因为他转会尤文图斯的4000万欧元(3680万英镑/ 4470万美元)而责骂他。但实际上，他们想祝贺他。

迪巴拉经常对球迷产生这种影响。他们不仅欣赏他熟练的技术，也欣赏他对所穿球衣的热情。

这就是为什么尤文图斯的球迷对俱乐部出售迪巴拉的决定感到困惑和愤怒。

在确认尤文图斯已经同意与曼联就阿根廷人交换卢卡库后的几个小时内，“#Dybalanonsitocca”(“不要碰迪巴拉”)这一话题在意大利的推特上流行开来。

考虑到迪巴拉刚刚结束了他在尤文图斯职业生涯中最糟糕的一个赛季，在意甲联赛中只进了5球，这样的反差似乎令人惊讶。

然而，斑马军团的忠实球迷认为这位25岁的球员是他们下一个伟大的10号。直到最近，尤文图斯也曾是这么认为的。

就在两年前，迪巴拉在尤文图斯3-0战胜巴塞罗那的欧冠四分之一决赛中梅开二度。

那天晚上在都灵，人群展示了一幅镶嵌画，上面写着“是时候了!”，甚至感觉这位科尔多瓦当地人也把这句话牢记在心。

这位球员如此长久地被与梅西相提并论，他利用同胞的来访，宣称自己是一名世界级的天才。

没有人在赛后声称迪巴拉能达到巴萨前锋的水平，但在这次充满活力和果断的表现之后，他似乎真的能成为下一个最好的球员。

尤文图斯当然有这种感觉。

仅仅两天后，老妇人就给了迪巴拉一份直到2022年的新合同，不仅是为了挡开巴萨的兴趣，也是为了挡开皇马的兴趣。

在那年8月，他们给了他著名的10号球衣。迪巴拉说得很对，称这是“童年梦想”的实现。不过，他是认真的；他们的也不是空话。

在2017-18赛季，迪巴拉表现得像一个男人，在所有的比赛中打进职业生涯新高的26个进球。

他成为了尤文最有价值的球员。然而，当克里斯蒂亚诺•罗纳尔多在维诺沃球场(Vinovo)爆发的那一刻，情况发生了变化。

迪巴拉和球迷们都对葡萄牙人的到来充满了热情。他们看起来就像天作之合，就像任何一对迷人的明星夫妇一样，他们很快就得到了一个共同的绰号:“迪巴尔多”。

然而，这绝对不是一段平等的婚姻。迪巴拉没有被邀请和这位葡萄牙巨星一起踢球；他被邀请陪他踢球。结果，他的工作效率不可避免地受到了打击。

2017-18赛季，迪巴拉在各项赛事中直接参与32粒进球。而上个赛季这一数字降到了14。

这个数据充分说明了迪巴拉的影响力围绕在罗纳尔多进攻中之外是如何减弱的，这并不令人惊讶，因为他经常被要求退得更深；几乎作为一个辅助前锋。

罗纳尔多，值得赞扬的是，不能更支持他了，甚至在二月份对阵萨索洛的比赛中进球后的庆祝时，把他那苦苦挣扎的队友的“角斗士面具”融入他著名的“Siu!”之中。

“在球场外，罗纳尔多没有问题，问题就在球场上——你和他做不了任何事情。”迪巴拉的哥哥兼经纪人古斯塔沃在5月份愤怒地说。

他也没有错。尽管阿莱格里无数次的尝试让迪巴拉配C小罗的进攻，但他始终没有找到解决的办法。

新教练萨里相信阿根廷国脚可以打“假9号”，但他承认——在尤文1-2负于马竞的欧冠比赛中，迪巴拉替补上场30分钟——“我的观点一文不值”。

事实上，在英超夏季转会窗口关闭之前，迪巴拉既没能加盟曼联也没能加盟托特纳姆热刺，但很明显，这名前锋在都灵的日子已经屈指可数了。

当二月份首次有报道说尤文在这个夏天愿意出售迪巴拉时，体育主管法比奥·帕拉蒂奇立即采取行动做出澄清。

“你能找到比迪巴拉更好的人吗？”他问道。

现在，尽管如此，这似乎并不重要，尤文高层只是想让迪巴拉离开，不管萨里怎么说。

必须指出的是，球员必须为这一戏剧性的转变承担至少一部分责任。

在球场之外，经纪人的变动——从图里儿兹转到他哥哥古斯塔夫之后——并没有让尤文满意，而总监内德维德也公开质疑了迪巴拉的职业精神，并要求他“在私生活中做出更多的牺牲”。

在球场上，他的缺乏适应性和多功能性在过去的12个月里暴露无遗。甚至他也将自己未能在阿根廷国家队首发阵容中占据一席之地归咎于与梅西的位置冲突。

当谈到不能在有罗纳尔多的球队中找到自己的位置时，他没有这样的借口。他的挣扎只是强调了他只有在双人进攻中作为替补前锋，或者在4-2-3-1中作为10号球员，才能真正发挥出自己的水平。

值得注意的是，今年夏天他并没有受到欧洲豪门——马德里、巴塞罗那、曼城或利物浦——的追逐，而是受到了二线球队曼联、热刺以及现在的巴黎圣日耳曼的追逐。

两年前对阵巴萨时的出色表现本来是一个特别的开始，但自那以后，他再也没有在欧冠赛场上有过这样的表现。

正如标志性中场球员、前队友安德里亚·皮尔洛在上赛季末严厉而公正地问道:“迪巴拉还会在其他顶级球队踢球吗？如果他去到另一个队，他必须配得上那个位置。”

“我会留下他，因为他是一个伟大的球员。这并不是说他从一个赛季到下一个赛季时从一个伟大的球员到一个糟糕的球员。”

“但是他因为阵型的改变和罗纳尔多的到来而感到痛苦。”

“在精神和身体上，他必须明白在欧洲有另一种节奏；这不是意大利联赛。

“如果他想达到一定的水平，他必须在所有方面都有所提高。”

尤文不会允许他在都灵这样做，所以也许迪巴拉和尤文的球迷，不得不接受他需要转会来恢复他的职业生涯。

尽管这可能很痛苦，但也许现在是每个人都该向前看的时候了。