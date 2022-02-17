从拜仁问题少年到欧冠明星：为什么全世界都想签下阿德耶米

拜仁慕尼黑在今天的欧冠中对阵萨尔茨堡红牛时，场上22名球员中只有两名是拜仁青训营的毕业生。

托马斯-穆勒已经是拜仁的传奇人物，他为拜仁赢得了10个德甲冠军、2个欧冠冠军等荣誉，并出场超过600场比赛。

两队首发名单中的另一位前拜仁学院球员，则是卡里姆-阿德耶米。

这名前锋也曾效力于拜仁，但早在2012年，他在9岁的时候就被裁掉了，现在他在与巴伐利亚巨人的比赛中登场作战。

拜仁经常被批评为没有通过他们的学院培养出足够的一流球员，当时的俱乐部主席赫内斯甚至在2017年他们的新青训学院开放时提到了这些失败。

"在过去的几年里，我们的工作成果并不理想。自从大卫-阿拉巴之后，甚至没有球员接近于进入一线队，"赫内斯说道。

"新的拜仁校园也将为目前疯狂的转会和爆炸性的工资提供一个答案。"

阿德耶米看起来是一个完美的例子，他可以进入拜仁一线队，并让俱乐部无需花巨资寻找莱万多夫斯基的长期继任者。

然而，他是逃脱了拜仁手掌心的那个人。

在拜仁将他解约后，他留在了慕尼黑，加入了下哈兴，这是一支前德甲球队，现在在低级别联赛中徘徊。

他在下哈兴的青年队给人留下了深刻的印象，尽管切尔西的球探密切关注着他，利物浦也邀请他进行了试训，但阿德耶米决定以340万欧元的价格加盟萨尔茨堡。

下哈兴的工作人员曾帮助他专注于学校的工作并改善他的行为，特别是俱乐部主席曼弗雷德-施瓦布，他将其视为导师。

"卡里姆在童年时是个小流氓。当谈到学校时，我们不得不把他整顿一下。确保他准时到达那里，带着所有的东西，"施瓦布告诉够力足球。

"当他16岁的时候，一些来自英格兰的俱乐部想签下他。例如，切尔西的一些球探来了，但我不知道这是否会成功。”

"搬到萨尔茨堡是完全正确的，因为这里离他在慕尼黑的家不太远。与他的家人亲近是非常重要的。他有一个非常好的、稳定的环境。"

施瓦布通过禁止阿德耶米参加俱乐部的训练和比赛来帮助他提高在学校的成绩。这名少年仍然会骑着自行车从家里到训练场，但施瓦布坚持不懈，阿德耶米在学校的努力很快得到了改善。

他在足球场上的表现毋庸置疑，在11岁时，他在对阵拜仁U11岁梯队的比赛中取得了进球，将他们从2013年的默克尔杯中淘汰出局。

15岁时，他为下哈兴的U17效力，在与海登海姆的冠军赛中，他的球队只剩10人应战，半场结束时比分平局，阿德耶米自告奋勇成为英雄。

"当我们在更衣室时，"教练奥格南-扎里奇告诉够力足球和Spox，"阿德耶米突然开口说'教练，保持冷静，我来解决。’”

"最后，我们以2比0赢得了比赛，阿德耶米在精彩的单人突破后打进了两个球。"

萨尔茨堡是阿德耶米完美的下一步，他最初在奥地利第二级别联赛的姐妹俱乐部列夫林磨练自己的技艺。

现在，他是萨尔茨堡最新一位锋霸，追随哈兰德和帕松-达卡的足迹，在18场奥地利甲级联赛中打进14球。

更令人印象深刻的是他在欧冠中的表现，在6场比赛中打进3球并有2次助攻，将萨尔茨堡历史上第一次送入16强。

命运显然将他与拜仁慕尼黑配对，在他转会到萨尔茨堡之前，拜仁拒绝了签回他的机会。

"施瓦布当时也联系了赫内斯，我们不愿意为他付出那么多转会费，"前拜仁CEO鲁梅尼格在2021年承认。

"当时的转会应该是300万欧元左右。这对一个16岁的孩子来说是一个非常大的数字。”

"他现在已经发展得很好。我看了他在德国队的比赛，现在又在欧洲冠军联赛中，他是一个有趣的球员。”

"我们将不得不等待，看看会发生什么。现在要气拿下他可能得多花一些钱。"

阿德耶米在下哈兴成熟，他对拜仁没有怨恨，他更愿意专注于自己的现在和未来。

"在拜仁，我们很快就明白了，有一个精确的计划。如果你，作为一名球员，越轨或不坚持这个计划，你通常会得到很少的支持，"阿德耶米告诉够力足球。

"他们是否觉得我缺乏纪律性，还有待观察。我不认为那是决定性的因素。只是我不适合拜仁了，我们没有再相处得那么好。”

"我的父母和当时的体育总监之间的关系不再像以前那样了。但这已经是过去的事情了。"

今天的事情是，阿德耶米可以在欧冠联赛中对他的前俱乐部进行最大的报复，然后再进一步，加入他们的德甲对手。

不出所料，拜仁已经与阿德耶米会面，而利物浦也与之联系在一起，但这位德国国脚看来将在夏季转会到多特蒙德。

他已经与多特蒙德达成了个人条款，但两支俱乐部仍然需要商定转会费。

鲁梅尼格的3000万欧元预测甚至可能太低，这位前锋现在的估值为4000万欧元——如果他能淘汰拜仁，这个数字可能会进一步上升，就像他11岁时那样。

有点奇怪的是，拜仁慕尼黑最近最伟大的青训产品最终将成为多特蒙德的新的超级明星前锋。