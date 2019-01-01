从性骚扰到意外出局 萨拉赫悲惨的非洲杯之旅

这届比赛本可以成为埃及之王征战中最辉煌的时刻，但他和他的队友们却犯了严重的错误。

周六晚上，埃及在非洲国家杯16强决赛中意外被南非淘汰，萨拉在推特上感谢他的国家的“忠实球迷”的支持。

这位前锋还承诺：“我们将从我们所犯的错误中吸取教训。”

人们真诚地希望，萨拉赫的意思是提及了埃及在球场内外犯下的那些错误。

对于主办国和他们的明星球员来说，世界杯是一场不折不扣的灾难。他们踢进了两球，但总体上难以影响比赛，尤其是在开罗1比0输给南非的那场平淡无奇的比赛。

那次失败导致萨拉赫和他的队友被嘘下场。正如前埃及主帅哈维尔·阿吉雷所指出的，这是一场糟糕透顶的比赛，否则这位边锋在今年的金球奖(Ballon d’or)角逐中很可能已处于了领先地位。

在帮助利物浦征服欧洲的2:0战胜热刺的欧冠决赛——在残酷地因为肩膀问题退出上一次决赛的一年后，人们希望他能通过带领他的国家赢得自2010年以来的第一个非洲冠军，重现这个救赎的故事。

在伤愈复出代表埃及参加2018年世界杯后，当法老们在第一轮比赛中连一分都没得就被淘汰出局时，萨拉赫和往常的光芒四射相比，成为了一道阴影。

更令人沮丧的是，他在接受车臣地区有争议的领导人拉姆赞·卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)授予他荣誉公民身份后遭到了抨击。

此外，他还与埃及足协发生了激烈的争执，指责后者协“在我们参加俄罗斯世界杯期间，在球队的营地制造了许多骚乱”。

这位27岁的边锋声称，他经常要和到他房间来谈话的埃及官员和名人打交道。

考虑到他对这些不受欢迎的关注的蔑视，萨拉赫本可以更好地处理完全盖过了他的国家今年夏天在本土举办非洲杯的性骚扰争端。

在埃及对阵刚果(金)的第二场小组赛之前，英籍埃及模特默罕•凯勒(Merhan Keller)分享了阿姆鲁•瓦尔达(Amr Warda)向她和其他女性发送的猥亵和攻击性信息的截屏，这位中场球员随后被开除出了国家队。

然而，包括萨拉赫在内的几名资深球员并没有接受埃及足协的决定，而是对这一决定提出了质疑。

最终的结果是，在为自己的行为道歉之后，瓦尔达被允许重新加入小组，参加埃及的最后一场小组赛，以及与南非的八分之一的比赛。

萨拉赫的支持至关重要。

“女性必须得到最大程度的尊重，”他在网上写道。”“不”就意味着“不”。这些东西是神圣的，而且必须保持神圣。”

“我也相信，很多犯错的人可以变得更好，不应该被直接送上断头台，这是最简单的出路。”

“我们需要相信第二次机会……我们需要引导和教育。回避并不是解决之道。”

但这两件事都没有推翻埃及足协驱逐一名惯犯的完全合法的决定。

根据葡萄牙报纸的记录，2017年，瓦尔达被租借到费伦斯被终止的原因是他被控在抵达俱乐部几天后骚扰了两名队友的妻子。因此，瓦达早就得到了第二次机会。

在外人看来，萨拉赫和他的队友们似乎把非洲国家杯的比赛放在了首位，而不是站在支持被骚扰女性的立场上。

此外，正在对瓦尔达采取法律行动的凯勒随后声称，在萨拉赫发布了推文之后，她收到了“数千条”辱骂性信息。

“这个人(萨拉赫)是埃及的上帝，”她在接受《每日镜报》采访时表示。“他是世界上最知名的人物之一。这使得人们骚扰我更加厉害了。”

“你不知道我收到了多少仇恨信息、威胁和其他内容。如果我想拜访我的家人，我现在不能去我的国家。人们会在街上攻击我。”

“你知道他做了什么，所以他(萨拉赫)仍然站在他(瓦尔达)一边的事实是非常非常让人痛苦的。”

萨拉赫的立场也不仅仅是带有攻击性的。考虑到他在今年4月接受《时代》杂志采访时表示支持女性权利，这简直是匪夷所思。

“我认为我们需要改变我们文化中对待女性的方式，”他说。“这是不可以的。”

但是，包含瓦尔达在内的行为也应该是不可以的。成为队友或朋友不应该成为决定一个人是否适合代表国家队的一个因素。

无论对错，有些足球运动员被认为是榜样。这是萨拉赫非常认真对待的责任。他过去曾谈到过这份工作带来的“压力”。

他说：“我是第一个处于这种情况的埃及人，以前从来没有人这样做过。这是不一样的。”

而且一点也不容易。不过，在很大程度上，萨拉赫表现出了值得赞扬的风度，并让他的国家为他感到了自豪。

他是一个富有同情心的人，在帮助打破社会、文化和宗教障碍，促进团结与和谐方面，做出了令人难以置信的工作，尤其是在英国社会之中。事实上，在当今的足球运动中，几乎没有比他更讨人喜欢或更有影响力的人物了。

然而，在仅仅被驱逐了一场比赛后，他就错误地支持了瓦尔达。

瓦尔达的行为不仅让人们对他自己的性格产生了怀疑，还让萨拉赫和他的同事受到了最不利的影响。

我们只能希望他们很快意识到所犯了一个错误。然后从中学习。