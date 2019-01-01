从弗雷德到罗德里 曼城终于得到了想要的球员

英超冠军并没有完全按照他们自己的方式来寻找费尔南蒂尼奥的替代者，但是现在他们已经落实了一个优先目标。

曼城终于得到了他们想要的人。

好吧，不是18个月前他们希望签下的那个人，也不是12个月前的那个，更不是6个月前的那个。他们终于签下了一名能够胜任瓜迪奥拉球队的中场球员——罗德里。

在过去的几年里，这样的潜在目标已经出现过几次了，而且不仅仅只有曼城做出了坚定的收购尝试。

罗德里一直被认为是塞尔吉奥·布斯克茨的继承人。考虑到瓜迪奥拉将布斯克茨提拔到巴塞罗那一线队，并开启了他的顶级职业生涯，不难想象他的继任者会无缝地融入曼城的球队。

23岁的他已经证明自己擅长防守，部分由于在西蒙尼的马德里竞技效力的缘故，而他两脚都能送出的又短又快的传球将能够帮助曼城建立有效的攻击——尽管可能传球的范围没有全部被用于西蒙尼的安全为首的作战方法。

但不可避免的是，曼城一直在努力寻找一个能让他们准备好与之竞争并最终取代费尔南蒂尼奥的人，这不仅仅是因为转会市场上的挫折。

这位巴西人已经成长为一名独特的中场球员，他不仅能够完成瓜迪奥拉喜爱的传球，还能做出铲断和拦截，而且还能赢得头球。

在过去的两年里，曼城已经观察并接近几名中场球员，希望能从中锁定适合教练的人选。

2018年1月，在确定了他们想要的一些特质后，他们试图从顿涅茨克矿工队签下弗雷德；具体来说，是他的传球眼光(尤其是长距离)，他的身体素质和他充满活力的进攻方式。在乌克兰，他比伊蒂哈德球队的球风拥有更多的爆发，而这正是曼城计划改变的。

最终，虽然并不重要，曼联出现了，曼城开始把目光投向别处。尽管弗雷德在老特拉福德的第一个赛季并没有表现出太多，但他更多的是扮演了一个保守的角色，暗示着曼城原本会要求他扮演的角色。

曼城很快就采取了行动，当他们仔细观察里昂的恩东贝莱时——那时他还是一个相对不知名的球员——他们为得到若日尼奥进行了认真的出价。

和罗德里一样，他们早在2018年4月就计划好了他的到来。他们喜欢这位意大利人在萨里的球队中扮演的组织者角色，在2017-18赛季的冠军联赛中，他两度让曼城陷入困境，他们相信他会带领球队进入下一个阶段，尤其是在冠军联赛中。

若日尼奥不像弗雷德和费尔南蒂尼奥那样在体型上的防守型中场，但是他的优势——主要是他的组织能力以及他发现和执行各种传球的能力——使瓜迪奥拉相信他是一个理想的人选。虽然费尔南蒂尼奥总是在现场救火，但他们的想法是，若日尼奥的组织的优势意味着更少的救火的需要。

他们还认为若日尼奥将能胜任中场靠后的位置，尽管他相对不那么高达，但这突然都无关紧要——曼城与他的口头协议，他想为瓜迪奥拉的球队效力，而那不勒斯也认可了转会费。

7月中旬，意甲球队拒绝批准转会，而是坚持让他去切尔西，作为把萨里带到斯坦福桥的补偿方案的一部分。

如果曼城在5月或6月满足了那不勒斯的要求，萨里的因素就不会发挥作用，但他们已经决定了估值，并坚持己见。就像之前发生的那样，为竞争对手打开了大门。

这使得曼城再次空手而归，准备不足。尽管与马特奥•科瓦西奇和马里奥•莱米纳有转移注意力的联系，但他们并没有真正的B计划。恩东贝莱和狼队的鲁本·内维斯又被观察了一次，但这两人也都成功引进。

轮到德容出场。荷兰人已经在欧洲顶级俱乐部的雷达上出现很长一段时间了，而曼城在去年秋天也确实加大了签下他的毅力。

在这一点上，很难确定曼城到底想从费尔南蒂尼奥的替代者那里得到什么。他们想要一个可以教他们传球的防守球员还是一个可以教他们防守的传球手？当瓜迪奥拉在2016年第一次回来的时候，他一直在关注着魏格尔，但是很快他就意识到他的身体状况并没有达到费尔南蒂尼奥的水平。

而且，在赛季初，京多安似乎也不太适应比赛中肮脏的一面，所以当涉及到新球员时，身体素质是他们需要考虑的首要条件。

虽然德容更接近于若日尼奥或者内维斯这样的类型的球员，而不是弗雷德或者恩东贝莱那种球员，但是22岁的德容被认为是一个优秀的球员，一个世代的天才，所以曼城还是愿意签下他。

他们曾设想他愿意在禁区边缘接住球，转身传球或过人插入禁区。他们喜欢的是，尽管他身材高大，但他似乎总是能出现在正确的位置赢回球权。

有一段时间，曼城认为他们已经拥有了他。事实上，巴塞罗那的工作人员认为去年9月和10月蓝月亮的体育主管贝吉里斯坦取得的进步使得其他俱乐部很难能够得到他的效力。

是非常困难，但并非不可能。在德容开始考虑之后，巴塞罗那最终也做出了自己的努力，派出了一个代表团前往阿姆斯特丹，目的是说服德容转会到诺坎普。除了与梅西一起踢球的诱惑，他们还为德容提供了每周逾30万欧元的税后工资(包括奖金)，外加500万欧元的经纪人奖金。

这让曼城震惊，也让瓜迪奥拉很恼火。在一年内三次失手之后，贝吉里斯坦的压力越来越大，他不得不再次回到市场，再去寻找这样一个人，他不仅能满足足够多的条件，而且能以曼城想要的价格买到。对于他们所有的资金，俱乐部的转会纪录最高“只有”6000万英镑。

既然这样说了，罗德里成为了他们求助的对象似乎是不可避免的。贝吉里斯坦被这位中场球员的解约条款所鼓舞，也正如他的防守贡献、身高和出色的传球能力一样。

作为瓜迪奥拉的巴萨的长期仰慕者，这永远不会成为一个太大的问题。今年4月，在他们操作引进若日尼奥一年之后，曼城已经做好了签下罗德里的一切准备。一位内部人士曾表示，这是“非常、非常成功的”。

上个月，当这位球员说他需要一些时间来考虑他的未来时，警钟敲响了。突然，更多转移曼城注意力的目标出现了，他们的出现是让罗德里尽快做出正确的决定。他们是恩东贝莱和马科斯·略伦特轻松，是马竞自己排队想要签下来取代多罗德里的前目标。

事实上，曼城本可能会重新回到起点，他们不仅要担心马竞试图与罗德里的续约，还要担心拜仁慕尼黑的兴趣；他们的体育主管哈桑·萨利哈米季奇于5月在马德里会见了这位球员的经纪人。

最后，罗德里坚持了他的初心，也许是在6月初瓜迪奥拉的电话帮助下。在接下来的几天里，他通知西蒙尼他已经决心离开，将加入曼城。

就像2018年的拉波尔特一样，解约条款已成定案，曼城可以在一定程度上有所放松。他们允许罗德里享受他的假期，尽管当丹尼·阿尔维斯违背合同转会巴黎圣日耳曼，并在他回来时触发了这一条款时，他们允许了他这样做。

他可能不是那种能帮助曼城的新赞助商彪马在全球多卖一百万件球衣的超级巨星，但他可能只是瓜迪奥拉时代最重要的签约之一。

曼城把他优先带到俱乐部着实花费了一番经历；现在的他们只要确保他符合他们所有的条件。