从将被外租到图赫尔的新星：查洛巴如何在两周时间内扭转自己的切尔西生涯

这名切尔西青训球员在两周前被告知，球队你本赛季不需要他，但他现在已经展示了自己的一线队水平

在过去的两周里，图赫尔和切尔西新星查洛巴进行了两次截然不同的谈话。

两周前，图切尔告诉这位22岁的球员，称尽管自己对他在季前赛中的表现感到高兴，但球队新赛季将没有他的位置。

在切尔西不愿意让这名青训球员转会离开的情况下，查洛巴的经纪人同意将租借合同带到斯坦福桥的谈判桌上，

这让法甲冠军里尔大失所望，但图赫尔明确表示，尽管查洛巴本赛季不太可能上场，但他希望查洛巴在2022-23赛季为切尔西发挥更大的作用之前，能在其他地方获得更多的经验。

瓦伦西亚和布鲁日俱乐部都提出了租借合同，上赛季查洛巴在法甲洛里昂的表现给他们留下了深刻的印象。

切尔西想要一份完美的协议，包括保证查洛巴将踢后卫而不是像在洛里昂那样踢中场。他们还希望他能在外租离队前续约，他目前的合同将于2023年到期。

在这一切发生的背景下，如果查洛巴有所分心，也是可以被原谅的。

然而，查洛巴并没有分心，他的表现是如此出色，以致于在本周早些时候，图赫尔与他进行了第二次谈话，这一次他告诉这位年轻球员，事实上，这个夏天他将继续留在蓝军。

在对阵比利亚雷亚尔的欧超杯中踢了120分钟好球，并在对阵水晶宫的联赛揭幕战中拿出堪比全场最佳的表现之后，查洛巴已经向图赫尔和切尔西球迷证明自己已经准备好在一线队造成影响。

图赫尔在周五的新闻发布会上说道：“我认为他在我们的季前赛中表现得非常出色，他是一名非常好的球员，更重要的是他有顶级的个性。”

“他脚踏实地，抓住了机会，给人留下了深刻的印象。”

“他在季前赛中表现得非常非常好，他在对比利亚雷亚尔的比赛中踢了120分钟，在对水晶宫的比赛中又踢了90分钟。”

“所以我认为他留在球队寻找机会是非常合理的，我们让一些球员离开，但查洛巴是我们绝对想留下的人，这就是他目前的状况。”

图赫尔的180度大转变将成为促使查洛巴与蓝军进行续约谈判的催化剂，同时这也将对他们在转会窗口的最后10天的优先考虑产生重大影响。

切尔西此前已向塞维利亚送上一份报价，尝试签下法国国脚后卫孔德，尽管切尔西在交易中加入了祖马，但这个报价还是被塞维利亚拒绝了。

塞维利亚坚持为孔德报价6800万英镑，尽管这对切尔西来说并不是一个负担不起的价格，但查洛巴的出现意味着俱乐部将比大约一周前更愿意把钱留在自己的口袋里。

在本赛季到目前为止的两场比赛中，查洛巴表现出了自信和成熟，以及在后防线上的能力，这使他在一众切尔西青训球员当中脱颖而出。

在上周对阵水晶宫的比赛中，他轰入一记25码的远射，但当他意识到自己在这么短的时间内取得了如此大的进步时，他立刻倒在了草坪上。

赛后查洛巴说道：“我简直不敢相信。我不知道该怎么办，我跪倒在地，真的哭了。”

“这对我和我的家人来说都是一个美妙的时刻。”

查洛巴的家人包括他的哥哥纳撒尼尔，纳撒尼尔曾是一名备受追捧的切尔西青训球员，但最终他并没有在一线队取得成功，并于2017年被卖到了沃特福德。

切尔西新援卢卡库说道：“查洛巴进球后，我和纳撒尼尔聊了天，当时我太激动了，伙计。”

“2011年我刚来到切尔西的时候，纳撒尼尔真的很欢迎我。他花了不少时间带我游览伦敦，熟悉当地环境，当他的弟弟进球时，这实在是太激动人心了。”

卢卡库将在周日切尔西客场挑战阿森纳的比赛中与查洛巴并肩作战，两人都想要证明为什么图赫尔和俱乐部高层在这个夏天对他们如此有信心。