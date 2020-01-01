从失业到潜在的切尔西第一门将：爱德华·门迪的崛起

这位门将被那些了解他的人描述为一个聪明和有原则的人，他将在斯坦福桥努力奋斗以获得成为一号门将的机会。

在六年的时间里，爱德华·门迪从一位失业人士变成了可能会被当成头号门将的切尔西球星，这个故事的核心是一位乐观主义者，有些世界级的体育精神。

切尔西在本周四正式宣布以2200万欧元的转会费，从法甲劲旅雷恩签下了这位28岁的门将，目前他已经成为了切尔西的正式一员，并有望在对阵西布朗的比赛中追随前辈切赫的脚步，出任球队的头号门将，上演自己的蓝军生涯首秀，

主教练弗兰克·兰帕德签下门迪是为了和创俱乐部转会费纪录签下的凯帕进行竞争，这位西班牙门将一直在努力保持自己的状态，不过他在球场上的表现显然“反驳”了这一点，因此切尔西在转会顾问、俱乐部传奇球星彼得·切赫的推荐下签下了门迪。

其他球队

门迪出生在诺曼底，母亲是塞内加尔人，父亲是几内亚比绍人并从事商业方面的工作。

足球迷们普遍崇拜吉安路易吉·布冯和曼努埃尔·诺伊尔这样的传奇门将，不过罗纳尔多·纳萨里奥才是门迪最喜欢的门将。在一次学校组织的布莱顿之旅中，11岁的他捡到了一件布莱顿衬衫，这是他拥有的第一件球衣。

他的足球生涯开始于当地俱乐部勒阿弗尔的青训系统，勒阿弗尔被认为是盛产法国顶级守门员的青训学院之一。

不过，由于未能竞争过同位置的扎卡里·布歇，爱德华·门迪很快就被俱乐部解约，狼狈离开了勒阿弗尔，之后，涩堡向他抛出了橄榄枝。

瑟堡主杰拉德·戈赫尔的球队处于法国第三级别联赛，他们给予了爱德华·门迪继续自己职业生涯的机会。

在接受够力足球的采访时，戈赫尔表示：“他19岁时来到了这里，和我们一起生活了三年，我们是法国第三级别联赛的球队，那一年他踢了一些比赛，不过由于我们还拥有其他门将，所以竞争很激烈。”

“他还踢了接下来的两个赛季，每个人都注意到了他的能力，还有他对队友和俱乐部的积极态度，我们都看到了他的善良。”

“当我们降级到第四级别联赛时，他告诉我他想咋更高水平的联赛中踢球，不过他没有得到机会。”

“有一天，他打电话给我说，上一级别联赛的弗勒里91向我发出了邀约，不过我回答他，你为什么要去那儿？那对你而言并不是什么挑战。然后他告诉我，那么，我还是回去瑟堡吧。”

“最后，在几周以后，他告诉我他马赛与他进行了接触，有意让他成为球队的第四门将。”

“我当时告诉他，和马赛签约吧。这是一个很好的机会。随后他加盟了马赛，不过在一个赛季之后，兰斯的主席，我的朋友让-皮埃尔·卡伊洛特给我打了电话。”

“他对我说:‘杰拉德，我在寻找第二门将，你觉得爱德华·门迪怎么样？”

“我告诉他，带他去吧，他就是你未来的一号门将。”

“事实证明我是对的，爱德华·门迪成为了他们的一号门将，而去年，雷恩体育总监奥利维尔·勒坦把他带到了雷恩。之后的故事你们都知道了，切尔西花费大价钱签下了他，我知道这是不同寻常的一件事，但他值得拥有。”

“当你看到雷恩球员和教练的反应时，你就会明白他的表现是多么的棒。”

“看到这个有天赋的男孩在离开瑟堡后失业了一段时间，我真得很难过。”

门迪在22岁离开瑟堡，当时的他认为自己已经准备好通过前经纪人的运作，进入自己职业生涯的下一阶段。据说当时他被推荐到了一家英超球队，当然还接触了一些其他球队，不过无一列外，这些球队最终都没有选择将其签下。

在接受够力足球的采访时，爱德华·门迪甚至透露他曾考虑过放弃。

门迪表示:“如果一个人失业一年，即使怀着最好的愿望，也会对自己产生怀疑。我们想得很多，试着去权衡利弊，告诉自己什么才是最好的解决方案。”

“那时候我即将升级成为父亲，而我职业生涯的未来出现了严重的问题，我的经纪人在这中间发挥了重要作用。如果我被这些问题击败，我肯定会停止踢球，我对我的家人，我的表兄弟们感激不尽，还有所有那些没有放弃我的人。”

不过，即使在加盟马赛之后，爱德华·门迪职业生涯早期的问题并没有就此结束，他在球队中的出场顺位一直很靠后，只能代表B队出场比赛。

而在预备队中的一次超级巨大的失误再次让他对自己产生了怀疑，不过在回忆起那段时光时，他表示在法甲豪门所经历的艰难时光其实也有着鼓舞人心的作用。

“我不明白为什么人们说我只是虚度了这段岁月，我想说的是，最起码我从失业状态中走了出来，来到了马赛，这是积极的一面。”

“当我来到那里的时候，赛季已经开始了。当时球队的头号门将是弗洛·埃斯卡莱斯，他是俱乐部最大的希望，所以和我相比，从上场时间来说，他是教练优先考虑的选项。”

“但在我心里，我想一步一步来，先在训练中找到良好的感觉。”

“在30场比赛中，我只踢了10场。我得到了上场的时间，之后有几家法甲俱乐部联系了我。”

“对我来说，这一年非常有益。我参加了法国杯的决赛，在那年年底，俱乐部给了我一份两年的合同，这一年再好不过了。”

爱德华·门迪的真正崛起实际上开始于四年前，当时他加盟了法甲的兰斯俱乐部，而且成为了球队的头号门将。

最终，雷恩选择签下了他，他也回到了球队的信任，帮助这家法甲劲旅拿到了欧冠资格，最终西伦敦选择花费重金将其签下。

来自于同一青训系统的门将普莱塞德认为现在是属于爱德华·门迪的时代了。

“当他和兰斯签约时，我离开了球队，但我们都在那里取得了成功。”普莱塞德告诉够力足球。

“我们和他在马赛踢过很多场比赛，他也来自勒阿弗尔。”

“他是一个非常好的守门员，又高又快，对切尔西而言会很有帮助。现在，他是法国最好的三、四名门将之一。”

“他度过了一个伟大的赛季，他是一个优秀的职业球员，一个简单的家伙，我认为他比切尔西现在的第一门将凯帕更棒，对于他的未来，我们只能拭目以待，不过他对切尔西来说是一个非常好的选择。”

门迪来到了英超，实现了他成为一家顶级豪门门将的梦想。

他将与凯帕以及卡巴列罗争夺首发门将的位置，拥有顽强的决心、积极的态度和对胜利的渴望的爱德华·门迪将给已经失去信心西班牙国脚带来很大的影响。