从卖雪糕赚钱到成为意甲明星：为什么利物浦在关注都灵中卫布雷默

2019年11月，都灵主场迎战尤文图斯时，格莱森-布雷默表现出色。

虽然都灵0-1输掉了比赛，但作为球队三人防线的核心，这位当时缺乏经验的22岁中后卫的表现令人印象深刻。

不过，布雷默在那天晚上意识到他还有很多东西需要学习。

"我发现自己面对的是像伊瓜因这样的世界级前锋，"他在次月的Instagram采访中告诉Andresinho Marques。“几年前，我在电视上欣赏他的比赛，然后我就在德比战中盯防他！"

"我知道我没有达到这样的球员的水平，但我可以通过努力工作达到这个水平。"

布雷默现在绝不会声称自己已经达到了那个水平；因为他太谦虚了。但他在过去三年的成长是惊人的。

毕竟，尤文图斯有了一个新的昂贵的前锋，即强大的前佛罗伦萨前锋杜桑-弗拉霍维奇，本赛季布雷默已经两次与他交手。

而在这两场比赛中，这位本赛季意甲头号射手都被完全限制住了。

正如都灵主帅伊万-尤里奇在1月客场1-1战平尤文后所说的："布雷默完全限制住了弗拉霍维奇。"

这对一个后卫来说并不坏，他坦率地承认，当他来到意大利时，他不知道如何进行人盯人。

"在意大利，人们的防守方式完全不同，"他上个月告诉都灵俱乐部电视台。"在巴西，不存在人盯人，但（前都灵主帅）马扎里和他的工作人员一起教我如何做。”

不足为奇的是，布雷默花了一些时间来适应，特别是由于存在语言壁垒，因为他来到这里之前从没有说过一句意大利语。”

不可否认的是，那些早期的日子很艰难，他在都灵的第一个赛季很少出场，而且越来越感到沮丧。

门将西里古在说服他等待时机方面发挥了关键作用。

"他总是相信我，"布雷默说道。"每次训练结束后，他都会告诉我继续努力工作，属于我的机会会到来。”

布雷默还提醒自己，他为什么会来到意大利。

都灵体育总监詹卢卡-佩特拉奇曾说服他在2018年从米内罗竞技加盟，因为意甲是世界上最适合年轻中卫成长的联赛。

那么，学习手艺绝非易事。

但布雷默不是一个害怕辛勤工作或牺牲的人，他在小的时候就开始在家庭农场帮助他的父亲。

同时，在他青年队生涯的早期，他曾经卖过冰激凌，以帮助支付去客场比赛的旅费。

在都灵，马扎里还反复告诉他，2019-20赛季将是属于他的赛季，事实证明如此，布雷默在那个赛季的后半段锁定了一个常规的首发位置。

从那时起，他的进步是成倍的，可以说是成为了意甲联赛中最受追捧的中后卫。

事实上，当都灵上个月对阵国米时，据说有来自利物浦、曼城和托特纳姆热刺的球探在考察他，那一场比赛，布雷默破门帮助球队1-1战平意甲卫冕冠军。

第二天，几家意大利媒体声称，国米已经敲定转会，将在本赛季结束后签下布雷默。

国米当然处于领先位置，但正如够力足球周四所披露的那样，利物浦仍在密切关注布雷默。

克洛普的球队目前有很多中后卫，但乔-戈麦斯在安菲尔德的未来仍然不确定，如果这位容易受伤的英格兰国脚在夏天离开，红军后防线将有一个空缺需要填补。

考虑到年龄，能踢右后卫的额外能力，以及大约2500万欧元的“低价”，布雷默将成为一个优秀的替代者。

对于这样一个合同还剩两年的天才后卫来说，这是一个极具吸引力的价格。

然而，虽然布雷默在2月份将他的合同从2023年延长到2024年，但他这样做主要是为了帮助都灵，以免俱乐部不得不在今年夏天以较低的价格将他出售。

"他有很大的野心，但他明白俱乐部已经给了他很多，他想承认这一点，"尤里奇在2月份告诉记者。"他让俱乐部处于一个保持冷静的位置。"

那么，他的退出就仍然是不可避免的，这很容易理解。

布雷默是一个强大而优雅的中锋，他制空能力很强，对比赛的阅读能力也非常出色。

本赛季他的拦截次数（96次）比欧洲五大联赛的任何其他球员都要多，而在后卫球员中，他的抢回球权次数（251次）排名第一，空中对抗成功次数（114次）排名第三，这并不是巧合。

除了掌握他的主要角色外，他还发展成为都灵的一个进球威胁。

自2019年11月打进处子球以来，布雷默已打进11球，同期意甲中后卫球员里最多，而整个欧洲，唯一进球比他更多的中后卫是拉莫斯（12）。

当然，鉴于布雷默的偶像是卢西奥，他喜爱进攻也就不足为奇了，毕竟卢西奥球员时代就经常走出后防线，为勒沃库森、拜仁慕尼黑和国米攻城拔寨。

"作为孩子，每个人都想进球，"他之前曾表示。"没有比进球更好的感觉了。"

周日晚上，AC米兰肯定要仔细注意布雷默在定位球中制造的威胁，这对领跑积分榜的红黑军团来说是一场关键比赛。

米兰最近也一直在为进球而挣扎，所以对于吉鲁和其他人来说，与布雷默对阵会很艰难。

事实上，这是一个不再敬畏意甲明星前锋的球员。相反，布雷默现在认为自己有能力"盯防所有欧洲的伟大冠军"。

现在唯一的疑问是，下个赛季他将在哪里做这件事。