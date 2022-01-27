从利物浦的争冠形势到曼联的争四机会：英超下半程赛季预测

在这个异常混乱的赛季中，英超联赛的三周休息时间给各队提供了一个可喜的喘息机会。

冬天快结束了，而我们也希望疫情已经结束了最糟糕的时期，所以当2月份联赛重新启动时，英超应该会有一个清晰的赛程表，正好赶上赛季的末段。

目前，积分榜本身是很难读懂的，这不仅是因为各俱乐部所打的比赛数量有很大的差距，还因为我们有很多主帅上的变化。

考虑到这一点，随着大多数俱乐部在接下来的几个月里进入稳定的模式，我们在这里提供一个基于战术分析的预测，2021-22赛季的英超联赛将如何结束......

冠军：埃利奥特和蒂亚戈给利物浦希望

曼城可能领先9分，但领先优势并没有看起来那么稳定。

由于利物浦将在3月中旬对阵曼城，克洛普的球队只需要在之前的8场比赛中比对手多3分，就有机会在伊蒂哈德球场追上曼城。

为了实现这一目标，我们需要一些战术上的附带条件变得更加突出。对于曼城来说，他们在周六1-1战平南安普顿的比赛进一步证明了他们也可以看起来很迟钝。

一个更深的封锁线，让曼城中后卫有时间拿球，但包围罗德里，这可以迫使曼城陷入僵局，特别是因为他们缺乏一个中前卫在后面进行渗透。

格拉利什作为伪九号确保了一切都在南安普顿后卫的面前发生，简化了他们的工作。

同样的事情发生在本赛季另一次曼城vs南安普顿的比赛中，也在某种程度上发生在曼城对西汉姆、阿斯顿维拉、布伦特福德和狼队的1-0胜利中。如果运气好一点，这四支球队都可以拿下一分，改变整个冠军争夺战的形势。

对于利物浦来说，他们需要保持零伤病。蒂亚戈在对方半场的抗压控球和精准传球，对于利物浦保持对比赛的控制至关重要。

没有他，利物浦很容易受到反击，本赛季有蒂亚戈的情况下，他们在11场联赛中赢得了28分，而没有他的情况下，他们在11场联赛中赢得了20分，这就是证明。

如果他和法比尼奥有稳定的表现，那么利物浦就可以拼出他们需要的那种连胜。

再加上埃利奥特在2月份的预期回归——他连接中场和进攻的能力在赛季初给了利物浦一个全新的维度——也许2021-22赛季的冠军争夺还没有结束。

前四：孔蒂是热刺反超曼联和阿森纳的关键

切尔西对热刺的胜利和曼联对西汉姆的胜利，确定了英超联赛对第四个冠军联赛席位的三马之争。

曼联、热刺和阿森纳这三支球队都处于不同的转型状态，都有明显的战术缺陷，但在这三支球队中，孔蒂的球队拥有成功所需具备的纪律性。

抛开周日在斯坦福桥令人困惑的4-4-2防守阵型，孔蒂肯定会在下个月英超重启时放弃这一试验，热刺已经迅速采用了意大利人战术哲学的一些核心原则。

最值得注意的是，他们在控球时采取了紧迫感，在丢球时采取了稳固的防守压缩，使热刺出人意料地难以击败。

然而，他们缺乏创造力，主要是因为右边翼卫埃莫森不能利用成为进攻中的自由人的优势（孔蒂故意将比赛拉到一侧，然后突然切换到另一侧未被盯防的边翼卫）。

中场没有法布雷加斯或埃里克森这样的球员也意味着热刺在试图通过中路组织进攻时显得过于平淡。

尽管如此，他们的状态比曼联强，朗尼克每周都会降低自己的战术偏好。

他放弃4-2-2是正确的，对于一个被迫控制球权的球队来说，这个阵型太方正了，转而采用更传统的4-2-3-1已经稳定了曼联这艘大船。

但这是以个人主义在老特拉福德再次占据主导地位为代价的，这不是一个在本赛季最后三个月保持稳定状态的秘诀。

阿森纳也同样容易出现疯狂的时刻，表现出倒退，事实上，在12月的五场连胜之后，球队现在又遭遇了五场不胜。

我们应该为阿尔特塔辩护，阿森纳的问题不是战术缺陷，而是伤病和疫情影响，当英超在二月重新开始时，阿森纳应该恢复到全盛状态。

本赛季，全员集结的阿森纳意味着他们要踢一种聪明、位置灵活的4-3-3阵型，与瓜迪奥拉的战术非常像。

他们在1-2不敌曼城的比赛上半场的表现是迄今为止最好的例子，说明了一个具有对抗性和战术纪律的阿森纳会是什么样子，托马斯和厄德高成为了球队的关键人物。

然而，阿森纳在下半场崩溃的方式表明，阿尔特塔的战术指导受到了自我怀疑的影响，一旦阿森纳有一两个关键人物缺席，这种心理上的脆弱就会出现。

出于这个原因，孔蒂的热刺很可能拿到更多积分。

降级：诺维奇可能让所有人意外

当沃特福德决定解雇他们的主帅时，球队刚刚开始了解到无球状态下保守的必要性，而且刚刚开始通过回撤防守和通过他们有天赋的边锋进行反击来显示谦逊，而随后执教的拉涅利也彻底失败了。

在霍奇森准备接手并植入他惯用的防守型4-4-2阵型时，沃特福德的这种原始模式即将恢复。

虽然沃特福德的中场比霍奇森在水晶宫建立的强大中场要弱得多，但球队也许有足够的进攻质量使其发挥作用。

当然，霍奇森的意外任命似乎是压倒伯恩利的最后一根稻草，他们看起来已经没有想法了。

由于失去了克里斯-伍德，而且在最后几个月里有非常多的比赛，肖恩-戴奇这一次肯定无法让伯恩利摆脱困境了。

但这两支俱乐部都可能降级，而在四个与降级斗争的俱乐部中，也许诺维奇城是最有可能成功保级的。

他们在一月份的背靠背胜利的特点是新帅迪恩-史密斯在战术上的鲜明转变，他从诺维奇糟糕的扩张性控球系统转向回撤防守和让对手沮丧的战术。

这正是我们在阿斯顿维拉的2019-20赛季即将结束时看到的史密斯的策略变化，这种超强防守举措在最后三场比赛中为球队赢得了7分。

史密斯有足够的经验来完成这个任务，特别是考虑到纽卡斯尔不太可能在埃迪-豪手下奇迹般地改善他们的防守结构，因为在执教伯恩茅斯时，埃迪-豪的球队就总是丢很多球。

即使签下拉姆塞或阿里这样的球员，可能也是不够让纽卡斯尔保级的。比起新球员，纽卡更需要的是一个战术体系，以平衡他们的冒险本能和防守问题。

埃迪-豪在伯恩茅斯从未做到这一点。他的纽卡斯尔将在五月前一直处于弱势。