从切尔西到瑞典 多位前蓝军新星为生涯另辟蹊径

对离开英超青训的球员来说，斯堪的纳维亚代表了一种不同的机会。

切尔西在科巴姆拥有世界上最好的足球发展中心之一，尽管斯坦福桥一线队的年轻球员空间有限，但在整个英超联赛中仍有许多毕业生在谋生。

然而，对于那些想在更远的地方寻找职业发展机会的人来说，瑞典超级联赛已成为首选目的地。

“我在无数次的试训中被拒绝；我猜至少有25次。”凯文·赖特告诉够力足球。

其他球队

这位左后卫现在在厄勒布鲁担任主力，但在他的切尔西生涯中曾与鲁本·洛夫图斯-齐克、克里斯滕森和内森·阿克并肩作战。

“我一直对自己的能力保持信心。”赖特解释道：“当教练告诉我我不适合他们时，我很失望，但我知道我有能力在其他地方取得成功。”

“我从来没有把它放在心上，也没有太沮丧。我只是觉得那是他们的事。这是他们的意见，他们可以对我有意见，但不一定是我的末日。”

“这帮助了我的心态，因为我出国去了挪威，我没有踢那么多比赛，所以我下降了一个级别，去了瑞典第二级别球队。”

“因为我过去的经验，这让我能够屏蔽别人的评论，专注于我的足球。有些人可能会认为我从切尔西转到瑞典次级时做得并不好，但那段时间让我在精神上变得更坚强。”

“我只是专注于提高和我需要做的事情。我一直意志坚定，专注于自己的使命，不管路上有多少坎坷。”

在布雷达得到一线队的机会后，18岁的伊萨克·塞万坎博以自己的方式离开了科巴姆。接下来他去了德比郡和索尔斯克亚的莫尔德。

现在他是雄心勃勃的厄斯特松德的一线队常客，24岁的他终于回到了自己的祖国。10年前，切尔西将他从瑞典签下，那时他还是一名天才少年。

然而，他仍然对他在英格兰的经历心存感激，他相信这让他成为了一名更好的球员。

“切尔西球探来看我的球队，这支球队在哥德堡以培养出出色的球员而闻名。我踢得很好，在与切尔西签约之前我接受了考验。无论如何，我都想出国发展。这个水平要高得多，更认真，更有竞争力。”塞万坎博说。

“在瑞典，你有一支拥有四名优秀球员的球队，但在切尔西，每个人都是这样的。所以，在一个如此渴望胜利的俱乐部里，让年轻球员上场并不容易。”

“与此同时，我觉得我在切尔西得到了提高，得到了良好的教育。我很肯定，如果我在切尔西没有成功，那么在其他地方取得成功仍然是一个很好的平台。”

另一个在厄斯特松德的前切尔西新星是查理·科尔凯特，他曾被认为是科巴姆学院的一颗宝石，因为他在中场的技术能力。

一些人可能认为科尔凯特转会到瑞典是一个信号，表明他并不适合最高水平。

然而，曾在2012年与科尔凯特、塞万坎博和赖特一起赢得青年足总杯的教练阿迪·维韦阿什认为，24岁的科尔凯特的时代会到来。

“科尔凯特是我所见过的最有能力的球员，我仍然觉得他会再次崛起。”维韦阿什告诉够力足球。“他是我U12的11岁孩子，我喜欢和他一起工作。”

“如果我诚实的话，他去瑞典的职业生涯对我来说是一个惊喜。也许他的曲线与我或他所希望的略有不同，但他会对自己有更多的了解。作为一名年轻球员，他拥有不可思议的能力。”