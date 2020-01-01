从克洛普宠儿到多特弃儿：格策哪里出了错？

27岁的德国国脚本应处在他的黄金时期，但是曾经很有前途的职业生涯并没有像大多数人预测的那样。

当你在世界杯决赛中打进制胜一球时，很难不用成功来形容你的职业生涯。但随着格策28岁生日的临近，加上他与多特蒙德的合同将在今年夏天到期，这个问题就变得很公平了。

为什么这位“世纪天才”无法实现他的远大抱负？

是萨默尔给他起的绰号。罗伯特·莱万多夫斯基称他是“一名非凡的球员”，尤尔根·克洛普则说他是“我执教过的最优秀的年轻球员”。在勒夫看来，他是德国队的“神童”，而在贝肯鲍尔看来，他是“德国队最好的攻击手”。

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当然，少年格策是很特别的。充满活力、聪明、快速、有创造力、技术出众，他看上去是21世纪最理想的足球运动员；多才多艺，在转换中出色，在战术上精明。《图片报》称他为“超级马里奥”。

在他20岁生日时，他已经帮助多特蒙德获得了两个德甲冠军和一个德国杯冠军。2010年，他成为继1954年乌韦·席勒之后最年轻的国家队球员，在对阵瑞典的友谊赛中替补出场。“他是我们拥有过的最具天赋的球员之一。”时任德国足协技术总监的萨默尔说。

问题是小格策现在成了老格策。足球运动发展得很快，出于这样或那样的原因，他一直难以跟上。

几周后他将成为自由球员，多特蒙德在这个月早些时候证实了他们不会和格策续约。“他是个出色的人。”体育总监佐尔克说：“这是一个相互尊重的决定。”

这与2013年的情形大不相同，当时格策第一次离开多特蒙德时，俱乐部一片悲痛。“这就像心脏病发作一样。”克洛普谈到格策转会拜仁——这一消息在多特蒙德与皇家马德里的欧冠半决赛前夕被媒体曝光。

克洛普曾当面警告过格策和他的经纪人，说他们转会巴伐利亚是个错误。“他知道。”多特蒙德首席执行官瓦茨克说：“他百分之百地相信小伙子犯了一个错误，这伤害了他。”

格策对克洛普的尊重依然存在。他们仍然保持着联系，球员对他的前教练的记忆是愉快的。

“他知道如何对待我。”格策在2019年告诉《球星看台》：“他是一个杰出的教练，但他的个性是最重要的。我从来没有见过一个足球教练天性如此有趣。”

令人惊讶的是，当克洛普在2016年春天给他提供加盟利物浦的机会时，格策拒绝了。正如克洛普所预测的那样，他在拜仁的时光并没有按照计划进行——他一开始表现很好，但是在瓜迪奥拉的带领下，他的位置很难得到保证——而红军已经准备好花大价钱把他带到默西塞德郡。

“对我来说，利物浦实在是太远了。”格策说。而当时失望的克洛普在媒体上发表了他的观点。

“这是关于推动火车。”他尖锐地告诉记者：“不是跳上正在运行的火车。这就是我们需要的。如果有人说‘但是你明年不能参加欧冠’，那么再见了，谢谢你，祝你明年踢得开心，无论你在哪里。”

格策在那个夏天回到了多特蒙德，而利物浦则把注意力转移到了别处。四年过去了，他们签下的萨迪奥·马内是他们最成功的买卖之一。红色的“火车”正在全速行驶。

与此同时，格策现在必须权衡自己的下一步行动。有传闻说他将转会到意大利，拉齐奥和AC米兰也在其中，但令人不安的怀疑是他在最高水平的日子可能已经过去了。

“他必须重新找到真正的自己。”德国传奇人物马特乌斯最近对天空电视台表示：“这不是生理上的，而是心理上的。足球已经不一样了，他踢球的方式也不再那么受欢迎了。他的速度跟不上多特蒙德和其他顶级俱乐部的比赛。”

这确实是个难题。格策的天赋依然存在——“就像骑自行车一样，”萨默尔说：“你无法忘记它”——但伤病已经让他付出了代价。青少年时期的耻骨炎症、2013年欧洲超级杯上切尔西的拉米雷斯的铲球导致的脚踝问题，最重要的是，2017年耗费了他近6个月时间的代谢紊乱——据德国媒体报道称是肌病——都已经让他的速度和敏捷性随之消失了。

还有其他的批评。《图片报》一篇颇不厚道的社论最近指出，格策“可以在社交媒体上赚到数百万，而不用每天在训练中流汗”，而德国《时代周报》将他命名为“活自拍”，因为他喜欢Instagram和TikTok。与此同时，多特蒙德主帅法夫尔也承认，在他的3-4-3阵型中为他找到一个位置几乎是不可能的。

“很多人认为他最好的一个赛季是在18岁的时候。”一位德国消息人士告诉够力足球：“他既没有力量踢前锋，也没有速度踢边锋。他最好的位置是10号，但是有多少球队用这样的球员？”

在27岁时——他将在6月3日满28岁——格策应该进入了他的黄金时期。作为自由球员，他应该是欧洲豪门感兴趣的，包括利物浦。

可他不是。克洛普将永远拥有关于他的美好回忆，利物浦早已将格策甩在身后。他不会转会到安菲尔德，现在不会，将来也不会。

无论他最终在哪里落脚，人们都希望他能重新找回一些早期的魔法，那些让人屏息的时刻，以及在比赛中获得一些最高奖项的时刻。

“向世界展示你比梅西更优秀。”勒夫在2014年世界杯决赛上让格策替补出场时对他说。

曾经，这似乎不是一件奇怪的事情。