从严治军 克洛普：任何视频会议迟到的人都将被罚款

利物浦主帅尤尔根·克洛普透露，任何在视频会议中迟到的人将被罚款，他认为这些会议和正常训练一样重要。

由于新型冠状病毒疫情的爆发，2019- 20赛季的英超联赛目前仍处于停赛状态，根据政府颁布的新规定，所有俱乐部的球员和工作人员都不得不在家进行自我隔离。

英国是目前欧洲遭受疫情影响最严重的地区之一，迄今为止已经有88,621人感染了新冠病毒，并出现了11,329例死亡。

英足总原计划在4月30号恢复联赛，但这些计划在本月初都被取消，有迹象表明，如果在未来几周内无法解除部分禁赛措施，本赛季可能会最终被取消。

其他球队

利物浦正处于比大多数球队都要焦虑的状态，因为控制新冠疫情蔓延的战斗还在继续，这可能会影响到他们拿到30年以来的第一座联赛冠军奖杯。

克洛普的球队只需要再赢两场就能夺得英格兰的冠军，在29场比赛后，他们已经在积分榜上领先了第二名曼城25分。

这位德国主帅正试图通过与队员们定期举行在线会议来保持球队高昂的士气，他也表示自己会对任何未能按时到场的人进行严厉处罚。

“是的，有些人可能会说，这就像一个正常的会议！但事实并非如此。不过我确实也喜欢这些。”克洛普在接受利物浦官方网站采访时谈到了他是如何与球员保持联系的。

“我们的训练在10点开始，但9点半就有人开始聊天了，那时候几乎所有人都已经在了。特别是在最初的几次会议中，他们都很早就进入了，所以真的很混乱。”

“不过现在他们已经知道如何使用这个视频会议的技术了，所以来的会比之前晚了一些，但也很及时，这很重要，因为我们会对迟到的人进行罚款。”

“在Zoom会议中来的太晚意味着你要交罚款了！这是2020年出现疫情之后最好的事情—我们有了这一技术。”

“想象一下，如果我们在80年代或类似的时候就有这样的东西，那将是非常疯狂的。不仅仅在足球方面，它还可以让我们可以拥有和进行的所有社交联系和互动，这是一个很大的不同。”

克洛普继续描述他在网上看到“小伙子们”是多么的开心，但他也承认离开这些最亲密的人让他有些“受伤”。

“视频会议技术确实很伟大，你看，这让一切都有所不同了。此时此刻，一切都不一样了，我们做的事情也是如此。”他补充道。

“当我们进行训练时，我从来没有想过我会如此享受，但当我再次看到小伙子们的那一刻，一切都改变了——一分钟，一个小时，两个小时，不管训练时间有多长，都是如此。”

“小伙子们情绪都很好，你会立刻感觉到为什么你会如此想念他们，因为他们对你而言只是一个特殊的群体。”

“你想要和他们在一起，你想要他们在你身边，你想要尽可能的更接近他们。”

“这些都是最亲密的时刻，除了和他们交流信息，你还可以问他们‘你好吗？’诸如此类的话，所以我真的很喜欢这些会议。不过时间越长，情况就越糟糕。我百分之百地接受现在这种情况，但你越久不见你喜欢的人，就会越难过。”

“但这就是我们目前的处境。”