从不可撼动到无人能挡 凯恩能带领英格兰在欧洲杯中取得成功

加雷斯-索斯盖特从未质疑过他的9号球员，在4-0大胜乌克兰的比赛中梅开二度之后，这位英格兰队长在最完美的时刻达到了最佳状态。

在英格兰大胜乌克兰之后，当安德烈-舍甫琴科在奥林匹克体育场的草地上拥抱哈里-凯恩时，这是一名伟大前锋对另一名伟大前锋的肯定。

比赛开始后不到五分钟，这位三狮军团队长就给了舍甫琴科的球队一个沉重的打击。在下半场类似的阶段，凯恩彻底杀死了比赛。

作为一个天生的射手，舍甫琴科只能无助地看着他的球队试图阻止凯恩，并且失败。

索斯盖特的换人和布什坎的精彩扑救让凯恩无缘帽子戏法，布什坎扑出了凯恩的20码远射，而索斯盖特随后则用勒温换下了这位队长。

在罗马城摧毁了乌克兰之后，英格兰现在要回家了，凯恩已经准备好结束英格兰成年队55年来无冠的局面。

如果索斯盖特的球队想要有机会在本届欧洲杯中取得成功，那么没有凯恩的帮助，他们似乎永远不可能做到。

但在不到两周之前，人们开始质疑这位在欧洲杯上表现平平的前锋。

伤病、疲劳、今夏转会曼城的传闻——所有这些都是凯恩在温布利进行的三场小组赛中表现不佳的原因。

作为AC米兰的传奇射手，舍甫琴科很清楚前锋球员会经历状态起伏，但精英级别的选手总是会回到最佳状态。

索斯盖特从未怀疑过凯恩的能力，他对球员的坚定支持也得到了回报。

在前三场比赛中没有进球之后，凯恩在最近两场比赛中打进三球；谁敢打赌他不会在射手榜上超越打进5球的克里斯蒂亚诺-罗纳尔多和帕特里克-希克，并再次获得金靴奖呢？

凯恩现在在英格兰的国际大赛历史射手榜上排名第二，仅次于莱因克尔，现在他已经在大赛决赛圈打进9球，这也说明了为什么他是最适合这种大场面的人。

他在对阵克罗地亚、苏格兰和捷克的小组赛均未破门，对于一名想带领国家队赢得荣誉的队长来说，这是沉重的压力。

在英格兰2-0战胜德国的八分之一决赛中，凯恩在最后关头的关键进球打破了这一切枷锁。他击败了英格兰的宿敌，欧洲杯开局不佳的表现被遗忘。

在对乌克兰的比赛中，凯恩又回到了他的最佳状态——无情的射门，充满活力的跑动，对球权的渴望，回撤串联，送出长传，激励着周围的人。

拉希姆-斯特林再次从边路和中路冲击对手，卢克-肖又一次准确的传中，英格兰队看起来越来越有威胁。

在下半场的一些阶段，英格兰看起来几乎势不可挡。裁判费利克斯-布吕希在90分钟刚过就尽快吹停了比赛，他不忍心看到疲惫不堪的乌克兰继续踢下去。

信心突然在英格兰队内蔓延开来。在前锋的身后，，中场球员们轻松地控制着节奏，持续地阻止任何来自对手的威胁。

欧洲杯赛事进行了450多分钟，英格兰仍未失球，约翰-斯通和哈里-马奎尔在德克兰-赖斯和卡尔文-菲利普斯的掩护下组成了稳固的中卫搭档。

他们唯一看起来像是会丢球的时刻来自自己的失误中；凯尔-沃克和乔丹-皮克福德在对乌克兰的比赛中都出现过一次失误。

在英格兰开始提速并攻入更多进球之际，索斯盖特仍然在选人方面面临着幸福的烦恼。

到目前为止，英格兰锋线上除了凯恩和斯特林之外的第三个位置一直在轮换，似乎没有人能在这个位置上确保主力。菲尔-福登、杰克-格拉利什、布卡约-萨卡和马库斯-拉什福德目前都在比赛中担任过这个角色，而在对阵乌克兰的比赛中，则是桑乔上场。

这位曼联的新球员凭借他的个人技术有过闪耀时刻，但这并不是他所希望的那种突出表现。

尽管索斯盖特的每一种选择都能有不同的效果，但是这位教练已经展示了他的灵活性来适应不同的对手。

进入半决赛却还没有一套稳定的首发阵容，这似乎很奇怪，但对索斯盖特来说，让他所有的球员都为上场做好准备可能更合适。

另一方面，凯恩是不可撼动的，他决心在英格兰回到温布利的时候充分利用这个巨大的机会。

凯恩说道：“这个机会就在那里等着我们。这对我们来说是一个机会，我们必须全力抓住它。我们必须享受这种环境。”

“在和德国的比赛结束后，人们的情绪高涨，整个体育场都在摇晃，所以希望我们能再次利用这种能量，给丹麦一点颜色看看。”

对凯恩来说，他还有180分钟的时间来成为英格兰历史上最伟大的球员之一，而现在他正处于最佳状态。