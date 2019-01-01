仍旧情同父子 曼奇尼许给巴神一个承诺

意大利国家队主席曼奇尼在谈到巴洛特利时表示，他还是会给这位爱将更多机会的。

根据意大利媒体Football-Italia的消息，意大利国家队主帅曼奇尼在日前接受采访时表示，他愿意给巴洛特利机会。

曼奇尼公布的最新一届意大利国家队名单中，没有巴洛特利的名字，不过曼奇尼表示会给他更多的机会。

在谈到这次国家队的构成时，曼奇尼说：“扎尼奥洛近期的表现完全配得上国家队，四个月前他入选国家队时还没有出场，但是现在他已经是罗马主力了，我希望年轻球员都能够向他学习。”

“这个赛季很漫长，我们必须要坚持下去，去寻找那些更适合意大利国家队的球员。”

谈到他的爱将巴洛特利时，曼奇尼说：“到目前为止他打得很少，但我愿意给他机会，看看他在转会马赛之后会如何发展，他很清楚，能否推开国家队大门的关键不是我，而是他自己。”

“维亚利来当领队？这是足协方面的想法，我和他只是通了电话，但我觉得这个提议不错。”

而对于小基耶萨，曼奇尼说：“我和恩里克（老基耶萨）谈过，我们都认为，费德里科必须提升他的进球数，他需要更加高效的跑动，我希望他能够保持现在的状态。”

“我之所以招入夸利亚雷拉无关年龄，只是因为他有进入国家队的能力。库特罗内？他是国家队的未来。”

谈到之后的目标时，曼奇尼坚定地表示：“努力去赢得2019年的所有比赛，提升意大利国家队的排名。”