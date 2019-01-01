今非昔比 阿利森：萨拉赫在利物浦成长了很多

巴西国家队门将对他在安菲尔德的队友印象深刻。

据门将阿利森说，默罕默德·萨拉赫在利物浦已经变得“非常成熟”。

这名巴西国脚曾在2019年获得亚信最佳门将奖，他曾是这名埃及国脚在罗马的队友，但他说他在默西塞德发现的球员是一个完全不同的人。

事实上，自从2017年萨拉赫转会英格兰以来，他的进球数暴增，并在利物浦成为了足球运动中最具攻击力的武器之一，特别是在上赛季末帮助红军在冠军联赛中击败托特纳姆热刺。

“我在利物浦找见到的萨拉赫和我第一次在罗马遇到的完全不同，”他告诉法国足球。“我的英语说得不是很好，而他的意大利语说得很糟糕。我们的关系很好，但因为语言的关系，我们的关系受到了限制。当我到达这里时，他是我第一个接近的人。”

“在意大利，他已经具备了我们都知道的素质和潜力，但他没有在这里发现的自信。一切都变了。他已经成长了很多，有了新的面貌，而俱乐部和他的成长有很大的关系。”

阿利森在这一点上做了进一步的扩展，他称赞这个城市有一个独特的文化，每个人都希望俱乐部做得更好。他说这会影响球员。

“你不会从外面意识到这一点，但当你来到一个俱乐部，当你生活在这个城市，你会发现每个人都渴望你做得更好。”他说。

“不仅是工作人员，你们的教练，还有整个环境，媒体，球迷，所有热爱这家俱乐部的人，让它与世界上任何一家俱乐部都不一样。它给你巨大的信心和力量。”

在2019年金球奖的投票中，萨拉赫排在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、队友萨迪奥·马内和维吉尔·范戴克以及六届金球奖得主莱昂内尔·梅西之后，排名第五。

他仍有希望连续第三次获得非洲年度最佳球员奖。